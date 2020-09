Ecco cosa rende la Model 3 di Tesla 'la vettura più sicura al mondo'

L'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, più volte ha affermato che la Model 3 è l'auto più sicura al mondo. Contrariamente a quanto ipotizzato da molti, che hanno bollato l'uscita del CEO sudafricano come una trovata di marketing, però, il National Highway Traffic Safety Administration ha confermato il tutto.

L'agenzia, che si occupa dei crash test effettuati sulle vetture in commercio negli Stati Uniti, ha affermato che nessuna macchina ha mostrato una resistenza a lesioni come la Model 3 di Tesla. L'NHTSA è solito dare alle auto delle stelline di valutazione a seguito dei test effettuati, e non ha mai annunciato ufficialmente che la Model 3 ha probabilità più basse di incappare in lesioni, ma evidentemente le dichiarazioni di Musk si basano sul report stilato.

Secondo "Bumper 2 Bumper", a rendere la Model 3 di Tesla la vettura più sicura al mondo sarebbe un vetro speciale che tiene al sicuro gli automobilisti in caso d'indicenti. L'episodio completo può essere visto attraverso il sito dedicato.

Anche in passato un altro video aveva provato a spiegare come fa la Model 3 ad essere l'auto più sicura al mondo, e prendeva in esame diversi elementi ingegneristici inclusi al suo interno. Lo scorso anno era emerso un filmato in cui un SUV finiva sopra la Model 3.