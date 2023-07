Cosa fare quando la Tesla emana cattivi odori? Potete risolvere da soli con 20 euro

Cosa fare se la vostra Tesla inizia a emanare un terribile odore di piedi misto a formaggio andato a male? Al 99,9% si tratta di un problema noto che riguarda il filtro dell’aria dell’abitacolo, una seccatura che in realtà tocca anche altre auto, non solo le elettriche di Elon Musk.

Stiamo parlando di Tesla perché una collega di Electrek ha avuto una pessima esperienza proprio a bordo della sua Model 3 personale e ha raccontato sul web come venirne a capo in completa autonomia. Le Tesla, così come tante altre vetture in circolazione, possiedono un filtro dell’aria il cui scopo è purificare l’aria che dall’esterno passa all’interno dell’auto. Com’è ovvio che sia, questo filtro con il passare dei mesi accumula polvere, detriti di vario tipo, particelle inquinanti, dunque è facile che prima o poi emetta del cattivo odore. Solitamente Tesla consiglia la sostituzione del filtro ogni 2 anni, alla collega Michelle Lewis però il cattivo odore si è palesato ben prima della “scadenza” canonica.

Si tratta di un problema “fisiologico”, del resto il corretto funzionamento del filtro nel corso di 2 anni dipende da un sacco di fattori. La cosa interessante che forse non tutti sanno è che Tesla ha online un sito interamente dedicato alla manutenzione Fai da Te della Model 3, così come anche altri modelli. Fra le schede trovate anche le istruzioni su come cambiare il filtro dell’aria dell’abitacolo: è abbastanza semplice ma dovete prendervi un po’ di tempo da passare rannicchiati di fronte al sedile del passeggero. Ovviamente dovete anche acquistare un nuovo filtro: per Model 3 e Model Y un filtro originale ha un costo di 20 euro sul Tesla Shop ufficiale, mentre per Model S e Model X si sale a 41 euro.

Vi è già capitato di dover sostituire il filtro dell’aria a bordo della vostra Tesla? Magari prima dei 2 anni previsti...