Cosa fare quando un automobilista che ci segue ci sta appiccicato?

Sono tanti i comportamenti che irritano alla guida, a cominciare da coloro che si piazzano nella corsia centrale dell'autostrada. Fra i più odiosi vi è senza dubbio anche quello che si verifica quando un automobilista che ci segue ci sta appiccicato.

Sarà capitato praticamente a tutti di circolare in strada e di avere alle spalle un'auto a pochi centimetri e la situazione si verifica spesso e volentieri anche in autostrada. Come bisogna comportarsi in queste situazioni?

L'istinto ovviamente porta a farti irritare, di conseguenza si tende, sbagliando, ad accelerare la velocità per cercare di lasciarsi alle spalle l'automobilista aggressivo. C'è invece chi reagisce nella maniera opposta, ovvero, rallentare per far irritare ulteriormente il “collega” che ci sta dietro.

In realtà, l'unica cosa saggia da fare in queste situazioni è quella di mettere da parte l'orgoglio e spostarsi: se vedete dietro di voi dei guidatori troppo aggressivi, che arrivano ad alta velocità e che magari sfanalano con gli abbaglianti, meglio mettere la freccia a destra, e spostarsi sulla corsia una volta che si liberi, lasciando poi passare lo stesso guidatore.

Secondo un'indagine dell'ADAC, l'Automobile Club Tedesco, risalente al 2021, su un campione di 1.000 automobilisti ben 800 hanno segnalato come i guidatori che si attacchino al paraurti posteriore siano i più fastidiosi di tutti.

In Germania li chiamano Drangler e a riguardo Ulrich Chiellino, dell'ADAC ha consigliato di “rimanere calmi, senza lasciarsi trascinare in una discussione. Pochissime persone vogliono consapevolmente fare del male agli altri al contrario, non si rendono conto di quanto sia rischioso il loro comportamento”.

Secondo un'altra teoria coloro che si appiccicano al paraurti posteriore cercano di sfruttare la “copertura” della vetture che li precede per fare in modo di consumare meno carburante. E' infatti noto e risaputo che restare protetti dalla forza contraria provocata dal vento diminuisce il consumo di benzina, e di recente è stato effettuato un test di un'auto elettrica dietro un tir che ha effettivamente confermato la riduzione dei consumi.