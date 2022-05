Cosa ci fa una Porsche Taycan Sport Turismo fuori dalla fabbrica Lamborghini?

In altre circostanze abbiamo già spiegato quanto sia importante per le case costruttrici tenere d’occhio ciò che viene fatto dalle aziende avversarie, magari studiandone i prodotti per carpire alcuni segreti da riutilizzare a proprio vantaggio. Dopo la Ferrari, questa volta hanno avvistato una Porsche Taycan fuori dalla fabbrica Lamborghini.

Se ricordate infatti, pochi giorni fa abbiamo visto una Ferrari SF90 Stradale uscire fuori dai cancelli di Sant’Agata Bolognese, mentre oggi arriva una nuova testimonianza filmata dall’onnipresente youtuber Varryx, sempre sul pezzo quando si tratta di scovare prototipi in corso di sviluppo o altre bizzarrie, come quella in questione.

Dai cancelli dello stabilimento è uscita quindi una Taycan Sport Turismo nera, che inspiegabilmente ha lasciato la fabbrica con il bagagliaio aperto. Sappiamo che nel futuro Lamborghini ci sarà sempre più spazio per veicoli ibridi ed elettrici, e curiosare nei progetti della concorrenza può sicuramente fornire spunti interessanti. In questo caso però il test appare più giustificabile rispetto al caso Ferrari.

Non bisogna dimenticare infatti che Porsche, così come Lamborghini, stanno sotto l’ala del gruppo Volkswagen, quindi non sarebbe così strano se le due case costruttrici condividessero alcune conoscenze tra loro. Inoltre la scelta specifica della Taycan Sport Turismo ha spinto ad ipotizzare un possibile ritorno del prototipo Lamborghini Estoque presentata tre anni fa come berlina sportiva a 4 porte su base Panamera, che in questo caso diventerebbe invece elettrica e su base Taycan.

Chiaramente si tratta di voli pindarici che non portano da nessuna parte, soltanto ipotesi, ma non c’è dubbio che qualcosa bolle in pentola, e non vediamo l’ora di scoprire di cosa si tratti.