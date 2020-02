Cosa ne pensate di questa bizzarra Porsche 996 modificata?

Vilner ha iniziato l'anno alla grande, e ha presentato un progetto di modifiche agli interni e alla carrozzeria di una Porsche 911 Carrera Cabriolet del 1998. L'esito è molto particolare e sicuramente divisivo, e siamo quindi molto curiosi di conoscere la vostra opinione.

Quando la supercar tedesca ha raggiunto lo stabilimento della casa di tuning bulgara di sicuro ha avuto bisogno di parecchio lavoro. La compagnia ha risposto modificando completamente l'abitacolo, ricoprendone ogni superficie esposta in pelle marrone, con contrasti in bianco e in blu e cuciture a X sulla parte superiore del cruscotto e sul lato dei sedili. Questo, come voi stessi potrete notare tramite la galleria di immagini in calce, suona meglio di quanto in realtà è.

Insomma siamo davanti ad uno stile "a guantone da baseball" in alcune parti, e Vilner ha persino utilizzato pelle in blu chiaro davanti al volante, sull'interno delle portiere e per le cinture di sicurezza, anche se in una tonalità leggermente diversa. Inoltre troviamo l'utilizzo del legno, dei badge speciali della casa di tuning e componenti verniciate nella vernice che Vilner ha chiamato Copper Rose.

Per pareggiare lo stile degli interni Vilner ha aggiornato anche l'esterno della 996, con accenti in color rame sia sul frontale, sia sul posteriore e infine anche per i cerchi. La verniciatura di base è invece in blu chiaro per richiamare i dettagli dell'abitacolo.

Passando alla meccanica troviamo lo stesso motore a sei cilindri in linea da 3,4 litri che muoveva originariamente questa 911 Carrera Cabriolet, il quale sprigiona 300 cavalli di potenza e 350 Nm di coppia.

Adesso scatenatevi nei commenti, ma non prima di aver dato un'occhiata a questa rarissima Porsche 924 GTS dal prezzo stellare, o all'incredibile tempo da 0 a 100 km/h ottenuto dalla rapidissima Porsche Taycan Turbo S.