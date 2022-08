Cosa pensa James May della Dodge Charger SRT Hellcat? Piovono lamentele

Dopo avere visto James May prendere in giro l’officina di Richard Hammond, suo storico collega tra Top Gear e The Grand Tour, Captain Slow torna all’attacco criticando la Dodge Charger SRT Hellcat Widebody di Drivetribe, canale YouTube con cui collaborano da diversi anni.

Questa Dodge specifica è già stata utilizzata da Richard Hammond mesi fa e, nel suo caso, non sono mancate aspre critiche verso la muscle car americana. Ebbene, a quanto pare James May ha deciso di seguire l’esempio del collega “distruggendo” la Dodge Charger in un video.

In primis, egli critica l’eccessiva larghezza affermando che è “persino più larga di una Range Rover” e, in effetti, il kit widebody allarga la Dodge di 120 millimetri rispetto alla Range Rover. Altra critica riguarda la guida a sinistra, principalmente poiché i test drive li effettua in Inghilterra vicino al suo pub, ma le vere osservazioni pesanti le concede tutte agli interni.

Secondo James May, che si allinea come giudizio a Richard Hammond, gli interni sono “poco discreti” e troppo vistosi alla luce del color caramello e dei materiali utilizzati. Le parole sono poche, ma la reazione in video dice tutto ciò che c’è da sapere sul suo pensiero.

L’unico elogio arriva per il motore, l’Hemi V8 supercharged da oltre 700 cavalli: la sua potenza e maestosità sotto il cofano sono molto apprezzate sia da May che dal co-presentatore…eccetto per un componente che non hanno saputo identificare.

Restando quindi nel mondo Dodge, la società ha confermato che i prossimi Charger e Challenger saranno 100% elettrici.