ChatGPT e auto elettriche, due dei grandi trends del web e dei social degli ultimi mesi: perchè non unirli? I colleghi francesi di Automobile Propre hanno deciso di interpellare il software di AI più famoso che ci sia, chiedendo appunto il suo pensiero sugli EV.

Una domanda più che lecita tenendo conto del ban dell'Ue ai motori a benzina e diesel dal 2035, ma la replica dell'intelligenza artificiale ha lasciato un po' di amaro in bocca. ChatGPT si è infatti limitato a “girare attorno al problema”, senza approfondire il discorso.

Ad esempio, interrogato sul fatto che le auto elettriche siano più o meno inquinanti delle termiche, ha spiegato: «in generale, le auto elettriche sono considerate più rispettose dell’ambiente rispetto alle auto a benzina o diesel» per poi aggiungere che: «la produzione di batterie può essere ad alta intensità energetica ed emettere gas serra, a seconda dei metodi utilizzati per estrarre le materie prime, trasformarle in materiali utilizzabili e assemblare le batterie».

ChatGPT ha quindi sottolineato come anche gli EV possano inquinare: «anche la produzione di energia elettrica può essere inquinante se proviene da fonti energetiche fossili, come il carbone», di conseguenza le auto elettriche possono «contribuire a ridurre le emissioni di gas serra e migliorare la qualità dell’aria nelle città e nelle aree urbane se l’elettricità è prodotta da fonti rinnovabili». Ma questo non sarà sufficiente «a risolvere tutti i problemi ambientali legati ai trasporti».

Il software di intelligenza artificiale non sembra sbilanciarsi nemmeno quando gli viene chiesto se consiglierebbe o meno l'acquisto di un EV: «Dipende da molti fattori, come le tue esigenze di viaggio, il budget, le opzioni disponibili nella tua zona», aggiungendo comunque che «l’acquisto di un’auto elettrica può essere più costoso rispetto all’acquisto di un’auto termica comparabile, a causa del costo delle batterie e delle tecnologie associate. Inoltre, la disponibilità delle stazioni di ricarica può variare in base alla regione e al Paese, il che potrebbe limitare l’autonomia della tua auto elettrica durante il viaggio».

Mani avanti anche per quanto riguarda le ricariche: «se non puoi ricaricare un’auto elettrica a casa e il costo della ricarica presso le stazioni di ricarica pubbliche sembra proibitivo, potrebbe essere più difficile giustificare l’acquisto di un’auto elettrica in questo momento».

La chiusura è decisamente drastica, visto che ChatGPT non sembra optare per le mezze misure: «Puoi prendere in considerazione l’utilizzo di modalità di trasporto più sostenibili, come andare in bicicletta, a piedi, con i mezzi pubblici o in carpooling. Puoi provare a ridurre la frequenza dei tuoi spostamenti in auto, raggruppando commissioni o trasferte».

Insomma, se aveste dei dubbi sul perchè comprare un EV forse sarebbe meglio lasciare perdere l'IA. Molto meglio concentrarsi su questi 5 buoni motivi per acquistare un'auto elettrica che forse vi convinceranno.