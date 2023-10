Cosa pensa dell'auto elettrica chi ne ha comprata una? Soddisfatti 9 italiani su 10

Cosa pensano gli italiani dell’auto elettrica? Attenzione, non intendiamo in generale: parliamo degli italiani che ne hanno già acquistata una e la guidano quotidianamente. Ebbene secondo un nuovo studio 9 italiani su 10 sarebbero soddisfatti della scelta.

La nuova Instant Survey condotta da Areté è stata intitolata “Cosa pensano gli utilizzatori delle auto elettriche?” e, secondo i dati raccolti dalle interviste, il 90% degli intervistati ha detto di essere assolutamente soddisfatto del proprio EV. Mediamente chi ha acquistato un’auto elettrica vive in città, ha la possibilità di ricaricare prevalentemente a casa, percorre meno di 400 km con una carica di energia e sceglie la mobilità elettrica per questioni ambientali.

Anche se l’Italia procede a passo più lento rispetto all’Europa, comunque nei primi 8 mesi del 2023 sono state vendute più di 41.000 auto elettriche, con una crescita del 32% rispetto allo scorso anno. Se volete saperne di più ecco le 10 auto elettriche più vendute in Italia ad agosto 2023. Bisogna fare di più affinché la loro diffusione sia davvero capillare: nel 2023 il loro market share è stato del 3,9%.

Tornando alla ricerca, il 58% del pubblico intervistato ha affermato di guidare un’auto elettrica da più di un anno, nell’89% dei casi inoltre vive in città. Chi compie meno di 400 km con una carica è l’85% del pubblico, questo dato però non va a intaccare minimamente il grado di soddisfazione. L’87% si è anche dimostrato soddisfatto dell’esperienza di ricarica, mentre quando si parla di tecnologia si sale al 96% di soddisfazione, a conferma che le funzioni offerte dalle nuove auto elettriche siano davvero in grado di migliorare l’esperienza di guida (e non solo).