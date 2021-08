Cosa offrono gli updates OTA di Mercedes EQS? Giochi di luce, modalità di guida e Tetris

Sui nostri smartphone riceviamo spesso degli aggiornamenti in grado di aggiungere o migliorare le funzionalità dei device. La nuova ammiraglia elettrica Mercedes EQS offre un’esperienza d’uso molto simile e una volta acquistata permette di scaricare aggiornamenti software che andranno a modificare o aggiungere nuove funzionalità all’auto.

Il rovescio della medaglia è che spesso queste aggiunte si attivano a fronte di una spesa più o meno contenuta. Una formula a cui siamo ormai abituati ad esempio nei videogiochi, con i cosiddetti DLC, contenuti aggiuntivi che possono essere aggiunti a discrezione dell’utente.

Tra gli aggiornamenti, uno dei più salati riguarda l’ampiamento del raggio di sterzata delle ruote posteriori, che passa così dai 4,5° di serie ai 10°, a fronte di una spesa di 489 euro, non proprio a buon mercato, e per questo già molto discusso.

Ci sono anche aggiunte rivolte al comfort e alla “quality of life” degli occupanti: è possibile scegliere nuove animazioni luminose per l’apertura e la chiusura delle porte, così come si possono aggiungere dei minigiochi all’interno del pannello presente di fronte al sedile del passeggero, che potrà così giocare a Tetris, ma anche Sudoku, Shuffle Puch e Solitario. Inoltre è possibile effettuare partite in multigiocatore qualora l’auto venisse equipaggiata con i monitor posteriori. Per i primi 12 mesi saranno gratuiti, dopodiché per continuare a giocare è richiesto l’esborso di una somma pari a 89 euro.

Nell’app store della Stella, denominato Mercedes Me Store, sono presenti anche due nuove modalità di guida aggiuntive, disponibili per 50 euro. La prima è la Beginner Driver Mode, che va ad escludere la modalità Sport e limita la velocità massima a 120 km/h con ESP sempre attivo, mentre la seconda si chiama Valet, ed è molto simile alla precedente, ma limita ulteriormente la velocità a 80 km/h e limita l’accesso al profilo personale del proprietario.

Volendo si può scaricare anche la modalità Highlight, che rappresenta una sorta di tutorial sulle funzioni dell’auto e che può essere richiamato attraverso i comandi vocali di cui è dotata la EQS.