Cosa non fare con una Ford Mustang: schiantarsi davanti a un poliziotto

Una Ford Mustang è stata protagonista di un incidente decisamente tragicomico: l'automobilista a bordo della sportiva americana ha ben pensato di dare vita ad un'accelerazione come minimo azzardata, non accorgendosi tra l'altro che vi fosse un poliziotto.

Dopo lo schianto di cui è stata vittima una Tesla Model X di fronte ad un agente di polizia, tocca ora ad una Ford Mustang fare la stessa fine, un'imbarazzante sbandata proprio dinanzi alle autorità. Il video, che trovate più sotto, è stato pubblicato da un utente di Reddit, noto social americano, e stando allo stesso sarebbe stato girato in queste ore in Florida.

Succede tutto nel giro di pochi istanti: come potete notare si vede una Ford Mustang di colore nero accelerare ad un incrocio, per poi perdere il controllo, finire in testacoda, e terminare la sua corsa senza controllo nella corsia opposta e contro un'auto. Subito sulla sinistra dell'immagine si nota invece un agente di polizia che guarda impassibile, prima che (immaginiamo noi visto che poi il video viene tagliato), intervenga per fare una bella ramanzina allo stesso guidatore.

Non è del tutto chiaro cosa stessa facendo la persona a bordo della Ford Mustang, fatto sta che la stessa non è riuscita a domare i cavalli del 'cavallo', concludendo la sua 'esibizione' in maniera decisamente scioccante. Non si hanno notizie sul fatto che qualcuno si sia fatto male, ne tanto meno i danni causati dall'incidente, ma l'impatto fra la Mustang e l'auto ferma in coda non sembra eccessivo, di conseguenza stiamo parlando di conseguenze che probabilmente sono state minime.

In ogni caso le sportive di casa Ford tornano ad essere protagoniste di incidenti; oltre oceano vi è la convinzione che molti possessori della coupé tengano una guida un po' eccessiva, e la conferma la si è avuta anche dal recente incidente di una Mustang che si è schiantata contro una casa dopo essersi ribaltata.