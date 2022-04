Cosa ci fa una Lucid Air sul test track della Giga Factory Tesla in California?

Tesla è diventato un brand che non ha bisogno di presentazioni, e anche se talvolta spuntano in rete alcune magagne sulla qualità degli assemblaggi o altro, è innegabile che sia un punto di riferimento nel panorama delle auto elettriche. A quanto pare però ai piani alti del brand non la pensano allo stesso modo, e anzi, si studiano gli avversari.

E con questo non stiamo dicendo che sia motivo di demerito, ma anzi, dimostra quanto l’azienda ci tenga a mantenere la sua leadership, studiando i competitors così da poter migliorare nei giusti ambiti. La storia ci insegna che la conoscenza del proprio nemico può essere fondamentale per portare a casa la vittoria nella battaglia, quindi è bene non abbassare la guardia, nonostante l’attuale posizione di rilievo del marchio.

E infatti in uno dei tanti filmati registrati dai droni che sorvolano le Giga Factory, è stata avvistata una Lucid Air aggirarsi sul tracciato di prova dello stabilimento californiano di Tesla. La vettura elettrica di Austin ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per pestare i piedi all’elettrica di Palo Alto (e non solo, dato che una Lucid Air è stata avvistata anche negli stabilimenti Ford), tra le quali troviamo un autonomia da record, una maggiore efficienza e soprattutto un abitacolo più lussuoso e curato.

Chiaramente non è dato sapere quali siano i reali motivi che si celano dietro ai test della Lucid Air da parte di Tesla, ma è innegabile che i tecnici la studieranno a fondo per migliorare o modificare i propri veicoli così da continuare ad offrire il meglio ai propri clienti, anche perché è inutile nasconderlo, la concorrenza si sta facendo sempre più temibile.