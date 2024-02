Cosa influenza gli italiani nell'acquisto dell'auto? 'Brand, qualità e convenienza'

Secondo quali (e quanti) criteri un automobilista sceglie la nuova auto da acquistare? Una domanda che, grazie a una ricerca di Areté, non è più un mistero, perlomeno per quanto riguarda il quadro italiano. Ecco, allora, tutti i dettagli che saltano all'occhio agli utenti italiani.

Quella svolta da Areté (azienda specializzata in consulenza strategica), e riportata dall'agenzia di stampa italiana ANSA, può essere in qualche modo considerata come una sorta di analisi sociologica. In fin dei conti si studia la classe degli automobilisti italiani, i loro comportamenti in un determinato momento di necessità, e le loro richieste. Areté ha dunque scoperto che addirittura 9 italiani su 10 orientano la propria scelta sul mercato in base alla reputazione del brand; 3 su questi 10 non ritengono sia più necessario recarsi in un concessionario per toccare con mano la vettura da acquistare. Al metodo tradizionale, questi preferiscono una piattaforma digitale.

Inoltre, fa sapere l'ANSA, "il 73% del campione reputa l'offerta finanziaria e la qualità del prodotto i due elementi chiave nella scelta della nuova vettura", un elemento fondamentale soprattutto in questo momento di grandi aumenti di listini; aumenti dovuti a innumerevoli ragioni (Stellantis non taglierà i prezzi: 'Si rischia bagno di sangue, elettriche? Strada segnata'). I dettagli fondamentali? Spese e prestazioni, piuttosto che l'estetica; in chiaro contrasto con quanto avveniva in passato.

Infine, per 8 italiani su 10 intervistati da Areté risulta fondamentale anche il servizio di assistenza successivo alla vendita. Gli automobilisti moderni sono alla ricerca di "un'assistenza efficiente e veloce nell'esecuzione dei tagliandi e delle riparazioni". Massimo Ghenzer (presidente di Areté) ha commentato: "La nostra nuova instant survey fa emergere che la reputazione dei brand automobilistici resta centrale nelle scelte di acquisto, oltre al fatto che è in significativo aumento la disponibilità dei consumatori a valutare un processo di compravendita del bene auto interamente digitale. Due elementi, questi - conclude -, che dovrebbero spingere le case automobilistiche a ridefinire le proprie strategie".