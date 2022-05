Cosa ci fa una Ferrari SF90 Stradale all'interno della fabbrica Lamborghini?

Non è un segreto che le case studino i propri competitor per apprendere le scelte progettuali riguardanti alcuni aspetti di nuovo modello, specialmente se il brand preso come riferimento ha già dell’esperienza in più in un determinato campo. E in questo momento Lamborghini sarebbe alle prese con degli “studi” sulla Ferrari SF90.

Chevrolet ha confessato di aver preso spunto dal V8 della Ferrari 458 per il motore della C8, invece Lamborghini potrebbe aver scelto la SF90 Stradale per scoprire qualcosa di nuovo sui powertrain plug-in hybrid, che probabilmente vedremo in una delle prossime supercar provenienti da Sant’Agata Bolognese.

Ricordiamo infatti che un powertrain di questo tipo è atteso non soltanto per l’erede dell’Aventador, ma anche per i modelli Huracan e Urus, tutte attese per il 2024, mentre il primo toro full electric arriverà nel 2028.

Le immagini della Ferrari SF90 Stradale che entra ed esce dai cancelli della fabbrica di Sant’Agata Bolognese sono state registrate dallo youtuber Varryx, sempre al posto al momento giusto quando si tratta di avvistare dettagli interessanti sulle più belle auto sportive italiane.

Scoprire i segreti della SF90 potrebbe essere particolarmente utile per l’erede dell’Aventador, nonostante sotto al cofano monti un 4.0 litri V8 twin-turbo accoppiato a tre motori elettrici, a differenza della nuova supercar bolognese che da quanto sappiamo dovrebbe montare un V12 ibrido. Avvistamenti come questi non fanno che incrementare la nostra curiosità circa il nuovo modello, ma al momento dobbiamo metterci comodi e aspettare buone nuove direttamente dalla casa.