Che cosa c'è di strano in questa Ferrari LaFerrari (oltre al colore)?

La Ferrari LaFerrari è una hypercar super esclusiva, una vettura da mille e una notte che pochi fortunati possono vantare nel proprio garage. Stiamo parlando del resto di una vettura che costa da un minimo di 2,5 milioni fino ad un massimo di 5 milioni, e ciò rende l'idea di quanto sia irraggiungibile per il 99% delle persone al mondo.

Un fortunato possessore ha ordinato una LaFerrari blu elettrico, mentre un altro automobilista ha raggiunto i 370 km/h con la sua Ferrari LaFerrari lungo l'autostrada, ma mai fino ad ora vi avevamo raccontato quello che stiamo per dirvi su questa pagina.

Il modello che vi stiamo presentando è infatti decisamente unico in quanto si tratta di una replica. Quei folli ragazzi di NHET TV, canale Youtube vietnamita molto seguito, hanno deciso di costruirsi la loro LaFerrari Home Made.

Il bodykit è stato realizzato in fibra di vetro, lo stesso materiale utilizzato per le barche, e vi sono tutta una serie di dettagli che caratterizzato l'hypercar di Maranello, a cominciare dalle mitiche portiere ad ali di gabbiano, passando per i cerchi in lega a cinque razze, lo spoiler posteriore retrattile e perfino i gruppi ottici a LED perfettamente funzionanti sia sul frontale che sul posteriore, probabilmente originali.

Appaiono di ottima fattura anche gli interni fra abitacolo, sedili, cruscotto, le leve del cambio, il quadro strumenti e tutto ciò che troviamo all'interno di un'auto del Cavallino Rampante. Si tratta senza dubbio di una delle repliche più belle esistenti in circolazione, anche se ovviamente va detto, le repliche sono assolutamente vietate, a meno che le costruiate senza apporci il logo Ferrari e senza spacciarle per altro.

Ovviamente vi starete domandando quale sia il propulsore che monta questa replica perfetta, e i ragazzi di NHET TV hanno optato per un motore di una vecchia Toyota quattro cilindri benzina, la cui potenza non è però resa nota. In ogni caso il risultato, come potete vedere dal video che trovate qui sotto è a dir poco stupefacente, al di là del colore, un rosa schocking davvero orribile.