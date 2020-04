Cosa c'è in un sedile Tesla? Può competere con quello di una Classe S da 113.000 euro?

Se nessuno riesce a mettere in discussione l'alta tecnologia offerta dalle Tesla, non si può dire la stessa cosa dei materiali costruttivi. Elon Musk è da sempre bersagliato per la qualità costruttiva delle sue vetture, ma cos'ha una Mercedes - per esempio, simbolo di qualità tedesca - più di una Model X?

Abbiamo posto la domanda in maniera un po' generica, What's Inside invece - il canale YouTube del quale abbiamo parlato più volte in merito al mondo Tesla, lo stesso che ha ordinato 50 Cybertruck - è sceso più nel particolare, facendo letteralmente a pezzi il sedile di una Mercedes-Benz Classe S S450 e quello di una Model X per l'appunto.

In pagina trovate due video differenti, uno riguardante la berlina tedesca e l'altra il grande SUV americano. Iniziamo proprio dalla Classe S: parliamo di sedili che promettono qualsiasi comfort, dal riscaldamento ai massaggi (in più forme e su tutti e quattro i posti a sedere), del resto è una vettura da 113.000 euro. Fatto "a pezzi", il sedile della Mercedes dimostra al suo interno davvero molta tecnologia, con un vero e proprio massaggiatore, sacche per il supporto lombare e le resistenze per il riscaldamento.

Cosa c'è invece nel sedile di una Tesla Model X? What's Inside ha provato anche a far esplodere un airbag laterale, non vi spoileriamo altro però, mandate pure in Play il video dedicato al sedile Tesla. Può competere con quello di una Classe S da oltre 100.000 euro? Forse no ma giudicate voi...