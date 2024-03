Cosa c'è in comune fra Hamilton in Ferrari e Bologna a 30 km/h? Lo spiega Guido Meda

C'è un qualcosa che accomuna lo sbarco ufficiale di Lewis Hamilton in Ferrari dal 2025, e il limite dei 30 chilometri all'ora di Bologna, che tanto sta facendo discutere. Ne è convinto Guido Meda, giornalista e volto noto del piccolo schermo.

Nel suo editoriale per il numero di marzo di Auto, Meda scrive: “Lento come Bologna a 30 all’ora. Veloce (si spera), come Lewis Hamilton alla Ferrari. Caso Stellantis a parte sono le due facce per noi più attuali della convulsa situazione automobilistica mondiale e italiana”.

Il conduttore di Sky ricorda come i 30 chilometri all'ora di Bologna siano diventati un'occasione di scontro, (“fino a quando un pandoro o un Festival arrivano a spingere l’attualità da un’altra parte”), mentre per Hamilton in rosso c'è semplicemente “un’attesa carica di fascino e ottimismo che durerà una stagione intera, il 2024, anche se al momento non è in grado di offrire alcuna garanzia di riuscita”. Sono comunque due modi diversi di fare marketing, da una parte una città emiliana in Europa e dall'altra un brand emiliano, Maranello, nel mondo.

Guido Meda si trova d'accordo con il limite dei 30 all'ora di Bologna: “Chi, che non sia fuori di mente – scrive ancora - va a più di trenta negli intrichi di un centro storico? Chi va a più di trenta in prossimità di una scuola? Non ci troviamo un po’ tutti spesso a trenta o a venticinque anche senza badarci? La mossa di Lepore (sindaco di Bologna dnr) non è quindi del tutto priva di senso”.

Il problema è però sorto quando i 30 all'ora sono stati estesi alle strade ampie e veloci “Ma è lì – continua Meda - che a maggior ragione andrebbero (o andavano) tutelati gli attraversamenti ed è lì che andrebbero (o andavano) fatti rispettare i limiti”. Secondo il giornalista alla fine Bologna si abituerà ai 30 chilometri all'ora e gli incidenti diminuiranno.

A pochi chilometri di distanza dal capoluogo regionale, c'è una Ferrari che ha “aperto il borsone per Hamilton a trecentoventi all’ora”. Un annuncio che, secondo lo stesso, “è stato pari a un Mondiale già vinto”, anche se ovviamente non si è ancora vinto nulla.

“Intanto la Ferrari che ingaggia un carisma e un campione così si rende attrattiva sul mercato dei tecnici”, ricordando inoltre la figura di Hamilton al di là del motorsport, uno dei pochi sportivi che è stato in grado di crearsi “la possibilità, la forza e la libertà di esprimere i propri ideali e le proprie buone idee sul mondo e chi lo abita, che piacciono anche a Ferrari e a qualunque azienda moderna”.

E a chi storce il naso per l'età dell'inglese, Fernando Alonso, che potrebbe tra l'altro sostituire Hamilton in Mercedes, dimostra che i 40 anni per un professionista esperto non sono affatto un limite. Ma alla fine chi vincerà in questa operazione, Ferrari o Hamilton? “Bisognerà trovare un equilibrio – conclude Guido Meda - e la controprova sarà, un’altra volta, nelle mani del fenomenale Leclerc che infatti è felice e non vede l’ora, anzi, i trenta all’ora”.