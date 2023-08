Cosa controllare in auto quando fa troppo caldo: attenti a gomme, liquidi e batteria

L’Europa Meridionale e in particolare l’Italia stanno subendo l’ennesima ondata di caldo eccezionale a metà agosto 2023, una condizione che può mettere in difficoltà le nostre automobili. Ecco qualche consiglio per viaggiare sicuri sotto il sole cocente in collaborazione con carVertical.

Gli esperti della piattaforma online che tiene traccia di ciò che accade ai veicoli di tutta Europa, così che acquistando una vettura usata non si abbiano brutte sorprese, ci ricorda che con il caldo la pressione dei pneumatici può cambiare. A ogni variazione di 10 gradi centigradi la pressione degli pneumatici aumenta di 0,1 bar, anche quando l’auto è ferma. In rari casi, se magari i pneumatici non sono al top della loro forma, è possibile anche che si verifichino scoppi; è dunque cosa buona e giusta tenere sotto controllo la pressione delle nostre gomme, soprattutto se l’auto resta spesso parcheggiata sotto il sole di agosto.

Bisogna controllare regolarmente anche il liquido di raffreddamento. La maggior parte dei motori funziona in un intervallo di temperature compreso fra 90° C e 105° C, se il livello del liquido di raffreddamento però non è sufficiente è facile che il motore si surriscaldi quando le temperature esterne sono estreme. Meglio controllare anche i tubi e cercare eventuali crepe, poiché avere perdite di fluido non è ciò che si vorrebbe in una rovente giornata di agosto. Se il liquido di raffreddamento è insufficiente conviene dunque rabboccarlo immediatamente per evitare problemi al motore.

Anche controllare il livello dell’olio è un’azione estremamente consigliata, perché il calore riduce la viscosità dell’olio motore - che dunque diventa meno fluido e incapace a lubrificare adeguatamente. L’aumento dell’attrito inoltre comporta anche un maggiore consumo di carburante, se necessario dunque cambiate l’olio prima di effettuare un lungo viaggio sotto il sole.

Bisogna controllare per bene anche la batteria, non solo le basse temperature infatti possono causare problemi. Anche il caldo estivo può avere un impatto negativo sulle prestazioni della batteria, che può infatti causare l’evaporazione degli elettroliti, aumentare la corrosione e causare solfatazione.