Cosa comprare fra una Tesla Model Y nuova e una Model X usata?

Di recente abbiamo toccato con mano una Model Y di Tesla Italia, anzi qui trovate i nostri cinque motivi per comprare una Tesla Model Y, oggi però dagli USA lo youtuber Bearded Tesla Guy propone un ottimo e interessante quesito: meglio prendere una nuova Model Y o una Model X usata?

La risposta non è scontata e nel video che trovate in pagina trovate ottimi argomenti sia a favore della Y che della X. Andiamo a riassumere: secondo il content creator, entrambe le vetture possono essere acquistate nella loro variante a 7 posti, la terza fila di sedili però è di gran lunga più comoda sulla X. Anche il comfort di guida è migliore sulla X, poiché è dotata di sospensioni pneumatiche. Sul SUV Full Size di Elon Musk è anche possibile trovare piccole chicche come i sedili climatizzati, anche se l'infotainment di bordo inizia a essere un po' datato - pur funzionando alla grande, se consideriamo una Model X del 2019 tanto per fare un esempio.

Sul fronte dell'autonomia, X e Y più o meno si equivalgono, con una forchetta che va dai 400 ai 480 km nel mondo reale; la Model Y però è dotata di una ricarica più veloce. Arriviamo così alle conclusioni. Chi ha bisogno di molto spazio, magari perché ha una famiglia numerosa, dovrebbe scegliere la Model X. Chi non ha problemi di budget può benissimo scegliere la X 2022, con plancia e infotainment aggiornato (per saperne di più: la nuova Tesla Model S 2021 potente quanto PS5, identica alla Model X di nuova generazione), chi invece può spendere attorno ai 60.000 euro può scegliere la Y per il suo hardware aggiornato, anche se la X rimane un SUV dal design unico e dalle iconiche portiere posteriori ad ali di gabbiano.

Insomma la questione si fa molto soggettiva e fondamentalmente le vetture si equivalgono abbastanza, escludendo la Model X 2022 che ovviamente è quanto di meglio Tesla abbia da offrire assieme alla Model S - anche se i prezzi vanno oltre i 100.000 euro.