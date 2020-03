Cosa comprare, Tesla Model Y o Model 3? "Attenti a non fare un errore"

La Tesla Model Y è finalmente arrivata sul mercato, con gli uomini di Elon Musk che hanno iniziato le prime consegne negli USA. Parliamo di un crossover molto simile alla Model 3 ma con molte differenze, bisogna dunque fare attenzione in fase di scelta e non farsi trascinare dall'hype. Cosa comprare dunque fra Tesla Model 3 e Model Y?

Ad aiutarci nella scelta è Jon Rettinger, fondatore di TechnoBuffalo e grande esperto del mondo Tesla (ne guida da anni), che ha ricevuto la sua Model Y nuova dopo oltre un anno di attesa. Innanzitutto Rettinger ha detto che la versione finale di produzione appare molto meglio del prototipo visto a inizio 2019.

Se all'esterno ci sono evidenti modifiche di design rispetto alla Model 3, con una parte posteriore più bombata e spaziosa, all'interno la vettura sembra in tutto e per tutto una Model 3 - salvo appunto per lo spazio aggiuntivo per chi siede dietro. A tal proposito Rattinger ha detto di fare attenzione alla variante 7 posti perché i due aggiuntivi sono in uno spazio davvero ridotto - anche se possono essere una manna per trasportare dei bambini.

La Model Y infatti sembra fatta per chi abbia bisogno di molto spazio, o almeno più spazio della Model 3, il consiglio di Rattinger dunque è di provare le due vetture prima di acquistarle. Nonostante l'hype dovuto all'uscita, la Model Y potrebbe comunque essere troppo grande e superflua per buona parte di pubblico, che potrebbe trovare maggiore soddisfazione con la classica Model 3.