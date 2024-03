Cosa cercano gli acquirenti in un'elettrica? Solo un'auto li soddisfa e non è una Tesla

Cosa cercano gli acquirenti quando acquistano un'auto elettrica? Quali richieste vorrebbero che venissero esaudite? Due domande a cui ha cercato di rispondere un interessante studio realizzato dal Boston Consulting Group.

Si chiama “Can OEMs Catch the Next Wave of EV Adopters?”, che si può tradurre in: “Possono le case automobilistiche soddisfare le richieste dei nuovi acquirenti di auto elettriche?”. Ebbene, la risposta è di fatto no, tranne una sola automobile.

Sul mercato, al momento, vi è infatti solo un modello che soddisfa le richieste degli automobilisti che vogliono passare al green, e a breve scopriremo quali sia. Lo studio è stato effettuato su 3.000 guidatori per capire cosa bisognerebbe fare per rendere le BEV mainstream.

"Ultimamente è stata pubblicata la notizia secondo cui la domanda statunitense di veicoli elettrici ha raggiunto un limite", afferma lo studio. "In realtà, le vendite di veicoli elettrici sono cresciute del 50% nel 2023; il problema era che l'industria aveva previsto una crescita del 70%. Di conseguenza, le scorte si sono accumulate e ne è seguita una 'guerra dei prezzi' che ha dominato i titoli dei giornali”.

Il tasso di crescita delle elettriche negli USA (e anche in Europa), è al di sotto delle attese, di conseguenza sono molte le aziende che sembrerebbero aver rivisto un po' i propri piani per le BEV. Ad esempio Mercedes ha spiegato di essere stata troppo ottimista sulle elettriche, mentre Musk si dice convinto che nel 2024 le sue vetture faranno più fatica. Ci sono poi aziende che stanno ritardando i propri piani, come ad esempio Aston Martin, e chi invece non ne vuole proprio sentire parlare di green, leggasi ad esempio Suzuki o Toyota.

Insomma, il mercato è ancora tiepido, ma come si potrebbe migliorare? Secondo gli automobilisti il punto cruciale è sempre lo stesso: autonomia, tempi di ricarica e prezzi più bassi. Nel dettaglio, gli intervistati hanno chiesto: “Che vengano soddisfatti questi requisiti: tempi di ricarica di 20 minuti, riduzione dei tempi di attesa per le stazioni di ricarica rapida; un'autonomia di 350 miglia (circa 563km), e un prezzo di 50mila dollari (46mila euro)”. Inoltre “Ci dovrà essere una maggior offerta di veicoli”.

Dalle risposte il quadro è tutt'altro che confortante visto che il BCG afferma che una sola auto ora come ora sembra soddisfare tutti i requisiti, leggasi la splendida Hyundai Ioniq 6, provata anche dalla nostra redazione a settembre. Subito dietro troviamo la Tesla Model 3, ma anche la Tesla Model Y si avvicina molto alle richieste.

In ogni caso lo studio vede un futuro meno problematico della situazione attuale per le auto a batteria: “Per il 2027-2028, se si disponesse di un portafoglio completo di veicoli di seconda generazione, vedremmo una quota di mercato di circa il 30% per i veicoli elettrici", anche se non è da escludere che possa verificarsi qualche ostacolo che possa scatenare una guerra di prezzi, con una quota ridursi al 20 per cento.

Lo studio conclude con una disamina: "Con il 70% dei consumatori statunitensi che dichiarano di prendere in considerazione l'acquisto di un veicolo elettrico, l'opportunità di mercato c'è. Ma le case automobilistiche e i loro azionisti riusciranno a superare le sfide legate alla redditività e a mantenere la rotta con gli investimenti richiesti? Le risposte a queste domande determineranno il ritmo della transizione dei veicoli elettrici negli Stati Uniti”, e anche in Europa ci aggiungiamo noi.

