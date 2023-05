Cosa ce ne faremo di tutti i vari display delle auto quando 'scadranno'?

Negli ultimi anni gli abitacoli delle vetture si sono sempre più modernizzati. Un progredire della tecnologia visibile in particolare con l'introduzione di display centrali di dimensioni generosi, a volte davvero da record e incredibili.

Nonostante alcune case automobilistiche abbiano storto il naso verso questa tecnologia, come ad esempio BMW che ha dichiarato guerra ai grandi display centrali, sono tantissime le aziende che stanno proponendo interni con schermi un po' ovunque, leggasi almeno un paio per il guidatore, uno per il passeggero al fianco, e meglio ancora un altro paio per coloro che si accomodano sui sedili posteriori.

La domanda sorge spontanea: cosa accadrà quando gli stessi non funzioneranno più? Non va infatti dimenticato che le auto moderne vengono di fatto comandate attraverso i display fra aria condizionata, musica, chiusura centralizzata e molte altre funzioni importanti o meno.

Nel corso degli anni le aziende hanno deciso di abbandonare i vecchi pulsanti in cambio dei touch screen per una questione di costi e anche di praticità, visto che in un software si possono appunto racchiudere tutte le principali funzioni delle vetture.

Automobile-magazine ha contattato un ex dipendente di BMW che lavorava presso il circuito privato di Miramas, nelle Bouches du Rhône, e che aveva già raccontata anni fa come vi fossero diversi problemi riscontrati sugli strumenti digitali e sui touch screen delle vecchie Z4 prima ancora della sua uscita.

In poche parole, con il caldo e l'utilizzo intensivo i sistemi si danneggiavano; ovviamente BMW ha corretto queste problematiche ma in ogni caso stiamo parlando di tecnologia con un ciclo di vita a scadenza, e “Tra 15 o 20 anni – scrive il portale francese - quando la maggior parte dell'attuale parco auto sarà invecchiato, è probabile che tutti questi schermi diventino stranezze. Nel migliore dei casi: niente più aria condizionata, radio, navigatore. Nel peggiore dei casi, le funzioni primarie del computer non funzioneranno più e... la velocità non viene più visualizzata! Impossibile, quindi, mettersi al volante”.

A riguardo va sottolineato il caso di Bugatti che fino ad oggi si è sempre mostrata controcorrente non cedendo mai ai display. Del resto l'azienda francese vuole che i suoi veicoli rimangano "senza tempo" e purtroppo uno schermo, non lo è...