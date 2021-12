Cosa fare in caso di auto rubata? La burocrazia oltre lo sconforto

Lo scorso 23 dicembre vi abbiamo raccontato di una brutta esperienza che ci è capitata "in prima persona". Ci è stato rubato un Land Rover Discovery Sport e la situazione furti in Italia è tutt'altro che confortante. Ma cosa bisogna fare se la nostra auto è stata rubata?

Nonostante lo sconforto, la delusione e lo shock, ogni furto richiede subito diverse azioni burocratiche da effettuare il prima possibile. Innanzitutto bisogna sporgere denuncia presso i Carabinieri, sempre pronti a raccogliere la nostra dichiarazione e a fornirci una copia conforme della denuncia originale. Assieme all'auto bisogna denunciare, eventualmente, il furto della Carta di Circolazione e del Certificato di Proprietà se questi si trovavano all'interno della vettura. La copia conforme della denuncia sarà fondamentale per richiedere un risarcimento in caso di assicurazione furto.

Al di là delle autorità bisogna poi contattare l'ACI/PRA per denunciare la perdita di possesso del veicolo, azione che permetterà di sospendere il pagamento delle tasse obbligatorie legate al veicolo. In terza istanza bisogna contattare l'assicurazione, anche se non si possiede una copertura furto e incendio. Con copertura furto, la compagnia assicurativa dovrebbe risarcire la somma pattuita al momento della stipula (al netto della franchigia) entro 30 giorni dalla segnalazione, attenzione però: se il veicolo viene ritrovato dopo la liquidazione dell'intera cifra, la stessa vettura diventa di proprietà della compagnia assicurativa, che può farne ciò che vuole per recuperare la somma "investita".

Nel caso in cui invece il veicolo venga ritrovato entro poche ore/giorni dalla scomparsa, l'assicurazione è tenuta a coprire gli eventuali danni parziali subiti - e alcune polizze coprono anche eventuali spese di custodia presso officine convenzionate con le forze dell'ordine. Fortunatamente grazie alle ultime tecnologie è sempre più facile ritrovare i mezzi rubati (com'è successo a noi), in questo caso è molto facile riprenderne possesso, basta consegnare al PRA entro 40 giorni il documento di perdita di possesso, il provvedimento rilasciato dalle autorità per la riconsegna del veicolo e la dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesta il rientro in possesso della vettura. (Foto cover: Vehicle photo created by freepik - www.freepik.com)