Cosa cambia sulla nuova Tesla Model 3 2024: parla una fonte affidabile

Come probabilmente saprete, gli uomini di Elon Musk stanno lavorando al refresh della Tesla Model 3. Se state pensando di prenderne una, ma non avete particolarmente fretta, potrebbe essere interessante aspettare la fine dell'anno: la nuova versione entrerà in produzione nel terzo trimestre del 2023. Ma con quali novità?

Ad aggiornarci sulla situazione è un "insider affidabile" del mondo Tesla, che ha concesso qualche succosa indiscrezione a Not A Tesla App. Secondo questa fonte, il Progetto Highland (così è chiamata in codice la nuova Tesla Model 3, già fotografata in California) avrà importanti aggiornamenti sia all'esterno che all'interno. Partendo dal design esterno, i fari anteriori avranno una forma differente rispetto a quella attuale, significa dunque che il bumper anteriore è stato completamente ridisegnato. Il frontale della vettura sarà più aerodinamico e monterà anche una telecamera nell'area centrale.

La nuova Tesla Model 3 2024 monterà anche l'Hardware 4.0 di Tesla, avrà dunque un Autopilot ancora più preciso e affidabile grazie a CPU e GPU più potenti e a tre nuove telecamere. Come abbiamo detto una verrà aggiunta sul muso della vettura, le altre due ai lati. Ci si aspetta inoltre che queste telecamere godano di una qualità d'immagine migliore delle attuali: da 1.2 megapixel si passerà a 5 megapixel, con le lenti che avranno un rivestimento antiriflesso. Se finora abbiamo parlato di aggiunte, ci sarà anche qualche mancanza: Tesla rimuoverà il sensore di temperatura esterna, la vettura conoscerà la temperatura in tempo reale basandosi sul GPS e i dati online. È poi possibile che all'interno Tesla rimuova l'inserto in legno presente sulla plancia in favore della stessa Alcantara vista su Model S e Model X. Non sarà il solo cambiamento della plancia, la fonte però non si spinta oltre con i dettagli... non ci resta che aspettare il Q3 2023 per saperne di più.