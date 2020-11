Ecco cosa accade quando si guida un camion quadrato in un tunnel rotondo

Come avrete visto dall'anteprima, un camion si è bizzarramente incastrato in un tunnel molto piccolo e tondo, e la forma squadrata del grosso veicolo ha impedito ogni possibilità di attraversamento. Dal nostro canto abbiamo riportato spesso di stranezze in strada, ma questa ne batte parecchie.

La breve clip in fondo alla pagina è stata filmata a Lake Forest, in California, su una sezione di strada che sembra proprio passare sotto una ferrovia. In genere non ci si aspetterebbe un ponte tanto piccolo, minuto e diviso in due carreggiate differenti a consentire il passaggio dei veicoli al di sotto, ma uno bello ampio e largo che costituisca un singolo tunnel.

Il video pubblicato su Reddit evidenzia il fatto che il conducente abbia tentato di attraversarlo ma, viste le dimensioni e gli spigoli del mezzo di trasporto, l'operazione risulta impossibile. Resta soltanto da capire se l'automobilista ce l'abbia fatta a correggere l'errore uscendo dal tunnel in retromarcia.

E' molto interessante poi la presenza di vari piccoli cartelli di segnalazione per avvisare i camionisti dell'imminente pericolo. Come potete vedere voi stessi, sia a sinistra sia a destra che sopra il tunnel sono stati piazzati tre cartelli gialli come monito, ma la cosa più importante è un'altra: durante gli ultimi due secondi di video è visibile una barriera gialla fiancheggiata da cartelli con lo stesso colore con su scritte a caratteri cubitali. Evidentemente in questo caso la colpa è da addossare esclusivamente al conducente il quale, magari troppo sicuro di sé, ha creduto di poter attraversare lo stretto cunicolo.

Avviandoci a concludere restando in tema di bizzarrie automobilistiche e consigliando a tutti di prestare maggiore attenzione al volante, vi rimandiamo alla peculiare storia di un uomo imperterrito, che ha deciso di trasformare la propria Maserati Ghibli in una lunghissima limousine da 150.000 dollari. In ultimo non possiamo non citare un automobilista del Wisconsin il quale, preso dall'eccitazione per la sua nuova motoslitta, ha pensato di legarla sul tetto della propria Corolla e di lanciarsi in strada per portarla da un amico: la polizia stradale non credeva ai propri occhi.