Cos'hanno in comune la Fiat 600e, la Peugeot e-308 e la Jeep Avenger elettrica?

Stellantis è senza alcun dubbio uno dei gruppi automotive più potenti al mondo, capace di raccogliere al suo arco marchi come Alfa Romeo, Fiat, Citroën, Peugeot, Jeep, Maserati, Opel e DS Automobiles. Marchi che ovviamente condividono diverse tecnologie, soprattutto elettriche...

Grazie all’introduzione della piattaforma eCMP, Stellantis ha potuto realizzare prodotti di marchi differenti ma con la medesima tecnologia e oggi vogliamo mettere un po’ di ordine, soprattutto dopo l’uscita sul mercato della nuova Fiat 600e e della Peugeot e-308. Il grande gruppo italo-francese ha utilizzato la piattaforma eCMP per produrre veicoli elettrici di Segmento B e C, sfruttando un nuovo motore da 115 kW/156 CV e batterie da 54 kWh.

Gode di queste caratteristiche tecniche la nuova Fiat 600e presentata a Torino, un B-SUV da 4,17 metri che parte da un prezzo di 35.950 euro con 400 km di autonomia stimata sul ciclo misto e fino a 600 km in città. Della stessa pasta è però fatta la nuova Jeep Avenger elettrica, che offre 400 km sul ciclo misto e fino a 550 km in città. Il suo prezzo parte da 38.950 euro. Anche le elettriche Citroën ë-C4 e ë-C4 X hanno 156 CV di potenza e 54 kWh di batteria: offrono fino a 420 km di autonomia WLTP.

Sfrutta le medesime tecnologie delle auto già citate anche la nuova DS 3, con un’autonomia da 404 km sul ciclo misto e un prezzo che parte da 41.550 euro. Il nuovo motore elettrico Stellantis da 156 CV si può trovare a bordo anche di nuova Opel Astra elettrica e nuova Peugeot e-308: nuova Astra offre fino a 418 km su ciclo misto, mentre la e-308 si ferma a 410 km WLTP.

Anche se tutti questi modelli presentano identica piattaforma, motore e batteria, si differenziano in ogni caso per design esterno e interno, contenuti, qualità dei materiali, servizi connessi, servizio post-vendita e quant’altro. Inoltre Stellantis è in grado di tarare in modo differente il motore da 156 CV, è possibile dunque che ogni vettura abbia una curva di accelerazione differente data anche dal peso e dall’aerodinamica. Se il DNA dunque è identico per tutti questi veicoli, la loro anima è differente.

Per saperne di più sulla tecnologia Stellantis, abbiamo messo a confronto la nuova e-308 con la Tesla Model 3: prezzo simile ma tante differenze.