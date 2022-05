Cos'è successo alla Lucid Air a fuoco durante trasporto? C'è la spiegazione

Vi ricordate della Lucid Air che ha preso fuoco durante il trasporto in maniera apparentemente spontanea, distruggendo sia la bisarca che sé stessa per un danno potenzialmente superiore ai 200.000 Dollari? Ebbene, finalmente c’è una spiegazione ufficiale delle autorità sull’accaduto.

Come ripreso da CarScoops, il report completo steso dai vigili del fuoco ha confermato che il veicolo elettrico trasportato non era la causa dell'incendio, bensì il motore del camion stesso su cui la Lucid Air si collocava: l’autista e la moglie si erano fermati momentaneamente nella sera del 22 aprile per una pausa caffè e, circa mezz’ora dopo, hanno notato fumo provenire dal vano motore della bisarca.

Una volta aperto il cofano l’intervento con l’estintore è stato immediato, ma inefficace: incapace di fermare l’incendio, l’autista ha recuperato le cose più importanti dall’abitacolo – tra cui il suo cane – e, in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco, ha potuto solo guardare le fiamme avvolgere progressivamente il camion e il rimorchio.

La Lucid Air in realtà non ha preso immediatamente fuoco, ma le batterie in poco tempo hanno complicato gli sforzi per estinguere le fiamme con un secondo scoppio, manifestatosi giusto appena dopo lo spegnimento dell’incendio nel camion. Solamente in seguito all’intervento di un carro attrezzi per estrarre la Lucid Air dal rimorchio è stato possibile raffreddare le celle e contenere il veicolo.

Tra l’altro, quella distrutta dalle fiamme non sarebbe l’unica Lucid Air Dream Edition da 170.000 Euro distrutta recentemente.