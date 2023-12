Cos'è il Leasing Sociale? Come pagare una nuova auto elettrica 75 euro al mese

Dopo la scelta storica della Francia, un po’ in tutta Europa si inizia a parlare di Leasing Sociale, un’iniziativa che permetterebbe a chiunque di guidare una nuova auto elettrica grazie a una rata mensile calmierata. Cerchiamo di capire come funziona e se c’è possibilità che arrivi anche in Italia.

La Francia ha lavorato sul provvedimento per circa un anno, ora Emmanuel Macron è riuscito nell’intento di offrire il Leasing Sociale alla sua popolazione (nel frattempo gli incentivi sono stati bloccati sugli EV prodotti in Cina). Parliamo di un’iniziativa che permette di guidare un modello elettrico spendendo appena 100 euro al mese, un costo al quale non riusciremmo ad avere nulla fra le mani utilizzando i canali classici, ovvero finanziamenti, leasing e noleggi, soprattutto guardando all’elettrico. L’idea è di sostenere le “famiglie più modeste” con una quota di circa 20.000 automobili, anche se non è ancora chiaro quali modelli saranno coinvolti (si presuppone saranno modelli prodotti con alti criteri ambientali). Di sicuro, stando ai criteri scelti dal governo transalpino, circa il 50% della popolazione francese potrebbe avere accesso all’iniziativa.

E in Italia? Quasi superfluo dirlo ma nel nostro Paese una soluzione di questo tipo farebbe faville, aiuterebbe le famiglie ad avere un mezzo privato di nuova generazione e contribuirebbe a diffondere la mobilità elettrica - avremmo così meno inquinamento nelle nostre città. Da noi l’Automobile Club d’Italia si è detto subito a favore, immaginando una sorta di noleggio a lungo termine sociale con lo Stato che potrebbe acquistare dalle 3.000 alle 5.000 auto per poi affidarle alle famiglie in cambio di una quota mensile simbolica. Questa quota potrebbe andare da 75 a 125 euro al mese in base alla valutazione ISEE e al modello di auto che si andrebbe a rottamare in cambio di un veicolo a zero emissioni. Queste sono ipotesi avanzate dal presidente ACI Angelo Sticchi Damiani, l’iter però potrebbe essere molto lungo prima di una reale applicazione.

A decidere su finanziamenti di questo tipo è il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che potrebbe dare fondo agli incentivi attualmente inutilizzati riservati all’acquisto di nuove auto elettriche. L’obiettivo cardine sarebbe rottamare quante più auto Euro 0, 1, 2 e 3 possibile, concedendo l’accesso al “Noleggio Sociale” a famiglie con ISEE non superiore ai 14.000 euro l’anno. Probabilmente un contratto simile potrebbe durare 3 anni, con l’utente in grado di riscattare la vettura al termine del periodo oppure restituirla senza costi aggiuntivi.

Nel caso in cui non si volesse attendere troppo e si volesse subito guidare un'elettrica a basso costo, potreste avere il nuovo quadriciclo Citroen My Ami Pop a 49 euro al mese.