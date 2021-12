Cos'è il differenziale di un'auto e a cosa serve? Scopriamolo

Se vi piacciono i motori avrete sicuramente sentito parlare del differenziale di un'automobile, ma di cosa si tratta esattamente? Andiamo a scoprirlo in questo breve articolo.

Come ben sappiamo, una macchina si muove grazie alla trazione che il motore invia alle ruote motrici, le due ruote di uno stesso asse però non possono girare allo stesso modo, hanno diverse rotazioni per percorrere in modo adeguato le curve. Le ruote esterne infatti compiono una traiettoria diversa da quelle interne, più lunga, ed è qui che entra in gioco il differenziale.

Si tratta di un meccanismo alquanto affascinante in grado di trasmettere la coppia alle ruote e di farle girare a velocità differenti. La sua costruzione non è semplice da spiegare: abbiamo una scatola (anche detta gabbia) all'interno della quale si trovano una corona, un albero e due ruote dentate dette satelliti. La corona è connessa direttamente al pignone, a sua volta mosso dal cambio o dall'albero di trasmissione, mentre i satelliti "giocano" con i planetari per permettere alle ruote di avere rotazioni differenti.

Lungo un rettilineo le ruote di un asse motrice avranno gli stessi identici giri, con la coppia che sarà pari per entrambe; in curva i satelliti iniziano a girare sul loro asse, permettendo così alla ruota esterna di girare maggiormente di quella interna. Su modelli 4x4 è possibile anche azionare, in automatico o manualmente, il blocco del differenziale (di recente lo abbiamo provato sul nuovo Ford Ranger Raptor), così da mantenere un'alta motricità in condizioni difficili, in cui abbiamo bassa aderenza (pensiamo alla neve e al fango per esempio).