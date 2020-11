La Corvette ZR1 sfida la Mustang Shelby GT500, ecco il club dei 700+ CV

Fino all'arrivo di versioni potenziate della C8 la Chevrolet Corvette ZR1 di scorsa generazione rimarrà sull'olimpo delle Vette più prestazionali. Nonché la più veloce con una velocità massima ufficiale di 341 km/h. A sfidarla nel video proposto è la sua rivale naturale: la Ford Mustang Shelby GT500, nella recente versione MY 2020

Entrambe le auto sono di serie. I più attenti avranno notato che il video è stato prodotto e pubblicato dal tuner americano Hennessey Performance. Questa è l'ultima galoppata delle due purosangue prima di ricevere un potenziamento che garantirà oltre 1000 CV! Torniamo alle cifre delle vetture stock, le due sfidanti sono più simili di quanto si possa pensare. La Corvette ZR1 C7 è mossa da un V8 da 6,2 litri sovralimentato capace di erogare 765 CV e 969 Nm di coppia. Le cifre della Mustang Shelby GT500 sono simili, montando un V8 da 5,2 litri, anch'esso sovralimentato, dalla potenza di 770 CV e dalla coppia di 847 Nm. In termini di potenza assoluta la Vette dovrebbe essere leggermente avvantaggiata.

Anche sul fronte peso la ZR1 è avanti con 227 kg in meno della Mustang. I tecnici General Motors hanno lavorato duramente per creare una versione en plein air, quella del video è la ZR1 Convertible, con prestazioni identiche alla coupé. Dopo aver snocciolato i dati la domanda adesso è: chi è la più veloce? Non vi resta che guardare il breve video ad inizio pagina per scoprirlo.

In attesa di una Corvette ZR1 C8 si fanno sempre più insistenti le voci di corridoio per una versione ibrida battezzata E-Ray.