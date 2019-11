Questa Corvette ZR1 è stata salvata per un pelo dal disastro

Una costosissima Chevrolet ZR1 ha evitato per un soffio di schiantare al suolo, dopo che il sollevatore del rimorchiatore ha avuto un malfunzionamento potenzialmente disastroso.

I motivi della rottura non sono ancora chiari, e le immagini postate su Facebook dall'utente Greg Hunter mostrano soltanto quello che è accaduto in seguito: una Corvette ZR1 pericolosamente inclinata con un angolo 45 gradi, dopo il cedimento di uno dei cavi del camion, utilizzato per tenerla sospesa.

Per fortuna e prevenzione la macchina era attaccata in modo eccellente al rimorchio e quindi, nonostante la pessima angolazione, non è scivolata cadendo sull'asfalto. Ma siamo sicuri che i proprietari si sono presi un bello spavento comunque.

In fondo alla pagina trovate il post Facebook con relative immagini, che mostrano le fasi successive all'incidente. C'è stato bisogno dell'intervento di una gru che, tramite delle cinghie estremamente robuste, ha recuperato la supercar dalla brutta situazione nella quale si era cacciata, salvando la giornata.

Nel frattempo ci sono varie notizie riguardanti la nuova Chevrolet Corvette C8: la prima riguarda la rilevazione esatta del suo scatto da 0 a 100 km/h, che risulta piuttosto solido. La seconda invece riguarda il suo peso complessivo, il quale risulta purtroppo superiore di ben 90 chilogrammi rispetto al modello precedente. Infine LEGO ne ha già proposto un fantastico modello da ricostruire, ed ecco a voi le istruzioni per farlo in un dettagliato video, siete mica tra quelli che vogliono fare tutto da soli?