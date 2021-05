Questa Corvette ZR1 è la regina delle auto modificate

Probabilmente la Chevrolet Corvette è una delle vetture più modificate d'America. Attorno alla supercar statunitense c'è una vasta schiera di appassionati, i quali amano il modello per il suo stile unico e realizzano a cadenza regolare ritocchi davvero niente male.

Lo YouTuber Chevy Dude ha di recente scoperto uno degli esemplare di Corvette C7 più incredibili in assoluto. Nello specifico si tratta della rapidissima variante ZR1 di alcuni anni fa, e il suo proprietario l'ha rivoltata come un calzino per farla aderire ai suoi peculiari gusti.

Innanzitutto ci teniamo a sottolineare la soggettività dei gusti in merito alle personalizzazioni. Come sempre, i pesanti ritocchi a vetture stock possono non incontrare il palato di ogni osservatore, ma siamo certi che il proprietario della Corvette visibile tramite il video in alto deve essere molto orgoglioso della sua creatura.

Scendendo nel dettaglio, questa Corvette ZR1 mostra il numero di telaio 713 (2.500 esemplari costruiti) e fa parte delle sole 41 ZR1 modificate a fondo dai proprietari presso l'impianto di Bowling Green, sotto la supervisione del manager dello stabilimento. Si tratta certamente di un'esperienza unica per i clienti del marchio, i quali in ogni caso si portano a casa un esemplare perfettamente certificato. La Corvette ZR1 di settima generazione monta inoltre un ottimo propulsore V8 LT5 da 765 cavalli, e incarna di sicuro una delle migliori opere ingegneristiche a combustione interna mai realizzate dalla casa di Detroit.



Da parte nostra vi consigliamo caldamente vi visionare per intero la clip in alto, invitandovi a contare personalmente tutti i badge "ZR1" presenti sull'estroversa macchina. Nel frattempo l'ottava generazione di Corvette è sul mercato già da un pezzo, e a quanto pare Chevrolet ne sta già sviluppando la variante Z06: prenderà spunto dalla intramontabile Ferrari 458 Italia.



In ultimo, tornando alla Corvette C7 ZR1, vogliamo mostrarvi una sua performance in accelerazione, dove il punto di riferimento è dato dalla potentissima Ford Mustang Shelby GT500.