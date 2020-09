Corvette ZR1 elettrica della LEGO è appena stata provata al dinamometro

Sulle nostre pagine abbiamo a più riprese parlato degli eccezionali modellini di automobili LEGO, e quando la compagnia danese aggiunse alla sua gamma la Chevrolet Corvette ZR1 sapevamo già cosa aspettarci.

Il video in alto però ci ha sorpreso lo stesso, perché un esemplare di Corvette ZR1 LEGO è stato modificato attraverso l'aggiunta di un propulsore elettrico completamente funzionante, consistente in un piccolo motorino a corrente continua e, mantenetevi forte, un cambio manuale a quattro rapporti: in pratica racchiude il sogno proibito di ogni appassionato di auto.

La documentazione video di Hyper Blue ci permette adesso di conoscere tutti i dettagli più interessanti, e dimostra il funzionamento dell'accensione della macchina e della trasmissione. Avete letto benissimo, per accendere la piccola vettura bisogna avviare il motore in modo convenzionale e persino ascoltarne il ruggito.

Le cose "elettrizzanti" non si sono affatto esaurite, poiché il creatore del progetto a motore centrale ha ideato anche un sistema per valutarne le prestazioni tramite una serie di sensori collegati alle ruote, un software apposito e un monitor per l'output numerico. Per capire quanto gli appassionati abbiano apprezzato il lavoro, vi basta dare un'occhiata ai commenti sotto la pubblicazione di Hyper Blue su YouTube.

In chiusura, restando in argomento, vogliamo menzionare altri due eccellenti prodotti LEGO, anche se non modificati. Il primo, e quello di più recente pubblicazione, è l'iconica Bentley Blower 4½ Litre proposta alla solita intrigante maniera, marchio di fabbrica del brand dei mattoncini. In ultimo invece non possiamo non menzionare la pazzesca Lamborghini Sián LEGO Technic: è un modellino estremamente dettagliato, lungo 60 centimetri e composto da 3.696 parti singole.