Corvette Z06 venduta per 3 milioni di euro: qual è il motivo?

Più volte sulle nostre pagine abbiamo parlato degli incredibili prezzi inerenti le Chevrolet Corvette di ultima generazione. La produzione moderata, unita ad una richiesta eccezionale da parte dei consumatori, ha portato ad una inevitabile levitazione del costo degli esemplari.

Stavolta però siamo ad un altro livello, poiché la casa d'aste Barrett-Jackson ha appena battuto una Chevrolet Corvette Z06 per 3,6 milioni di dollari (3,2 milioni di euro). Si tratterebbe della Corvette più costosa mai assegnata in un'asta, se non fosse per la Corvette L88 Coupe del 1967 ceduta nel 2014 per 3,85 milioni di dollari.

Il motivo per il quale si è arrivati così in alto concerne l'unicità dell'esemplare: è il primo che sia mai stato assemblato nel 2022, e porta come numero di telaio VIN001. Ad acquistarlo è stato Rick Hendrick, fondatore e CEO di Hendrick Companies.



A ogni modo tutti i ricavi saranno devoluti in beneficenza grazie alla organizzazione Operation Homefront che, senza alcuno scopo di lucro, fornisce aiuto alle famiglie dei militari statunitensi. "I ricavi raccolti dalla vendita di questa sensazionale Corvette Z06 saranno fondamentali per aiutare le famiglie dei nostri soldati nel superare le loro difficoltà finanziare e nel dare loro l'opportunità di prosperare in comunità, le nostre comunità, che proteggiamo con il duro lavoro."



Come potreste notare voi stessi dall'immagine in fondo alla pagina, la Corvette Z06 in questione è davvero un pezzo eccellente. Oltre alla appariscente verniciatura in Accelerate Yellow e ad i cerchi in nero, la Corvette vanta il pacchetto 70° Anniversario: il nuovo proprietario non potrà vantarsi di potenziamenti alla meccanica, ma dal momento della consegna si godrà una supercar esteticamente unica.