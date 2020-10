Corvette Z06 sbanda e finisce contro una Mustang: l'inesperienza ha vinto

Le Ford Mustang hanno davvero una brutta reputazione in quanto a numero incidenti evitabili condivisi sul web, ma in questo caso la colpa è da addossare interamente al conducente di una Corvette C7 Z06, il quale ha provato ad accelerare all'improvviso sbandando e combinando un costoso e pericoloso disastro.

Ci scusiamo in anticipo per la qualità dell'immagine in testa, ma ad ogni modo la clip è stata registrata nei pressi di Grafton, Illinois, durante quello che pare essere un evento organizzato appositamente per gli appassionati del posto. Un certo numero di Ford Mustang sono visibili intorno alla Corvette Z06 quando improvvisamente una Mustang in rosso scuro e un altro esemplare nero a malapena visibile decidono di eseguire una sconsigliatissima drag race in movimento tra le strade pubbliche.

Non appena le Mustang accelerano, il conducente della Z06 decide di non voler essere da meno e spinge a fondo il pedale di destra provocando un vistoso pattinamento degli pneumatici. Nonostante ciò l'automobilista continua a tenere schiacciato il piede per alcune decine di metri lasciando i segni delle ruote sull'asfalto.

Le cose però cominciano immediatamente a mettersi male quando la Corvette inizia a sbandare e ad andare verso sinistra. Il conducente, invece rilasciare con cautela l'acceleratore per riguadagnare trazione, inchioda nefastamente finendo per perdere completamente il controllo. La conseguenza è che la macchina vola sulla carreggiata opposta mettendo in pericolo l'incolumità degli altri utenti della strada, e nel processo danneggia anche una incolpevole Ford Mustang GT.

Purtroppo non abbiamo immagini successive all'incidente, ma siamo sicuri che, se anche i danni si fossero rivelati di lieve entità, il proprietario della Z06 da oggi in poi starà molto più attento.

