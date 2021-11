Corvette Z06 GT3.R: per la prima vota Chevrolet vende un'auto da competizione pronto pista

La nuova Chevrolet Corvette Z06 non è ancora arrivata tra le mani dei propri acquirenti e già si vocifera sulle eventuali versioni successive del modello, come la Corvette E-Ray ibrida adocchiata al Nurburgring. Ma adesso la sorpresa arriva proprio da Chevrolet, togliendo i veli dalla Z06 GT3.R, la Corvette da corsa per i campionati GT3.

Questo modello non è chiaramente adatto all’utilizzo per la strada, ma è stato costruito appositamente per l’utilizzo in pista, e in particolare per i campionati che seguono il regolamento FIA GT3, motivo per cui la cavalleria a disposizione è inferiore a quella del modello di serie a causa delle restrizioni imposte dal BOP (Balance Of Performance).

Anche McLaren ha messo in commercio un’auto da corsa con la 720S GT3X, ma in quel caso l’auto non è imbrigliata da nessun tipo di restrizione, mentre nel caso della Corvette stiamo parlando di un’auto da competizione, ma pronta per competere nei vari campionati sparsi per il pianeta, ed è la prima volta che Chevrolet si cimenta in una mossa di questo tipo.

La GT3.R è quindi una sorta di fusione tra l’attuale C8.R da corsa e la Z06 stradale. L’estetica riprende le linee del nuovo modello, ma sotto al vestito si cela una meccanica ultra specialistica collaudata sulle piste più importanti del mondo. Il telaio è in alluminio e l’aerodinamica è particolarmente curata, mentre sotto al cofano, in posizione centrale, pulsa il V8 da 5.5 litri che dovrebbe erogare una potenza compresa tra i 500 e i 600 CV.

Parlando dell’auto, il direttore degli ingegneri del reparto corse Chevrolet, Mark Stielow, ha detto: “È un momento entusiasmante per Corvette, prima con la presentazione della Z06 di serie e ora con la conferma della Corvette Z06 GT3.R per i clienti da corsa. La disponibilità della Z06 GT3.R consentirà ai team clienti di avere l'opportunità di portare in gara una Corvette che ha beneficiato della ricca storia di Corvette Racing”.

Il prezzo di questo gioiello è ancora ignoto, ma sicuramente il cartellino sarà ben più elevato rispetto ai poco meno di 100,000 dollari richiesti per la Z06 standard.