La Corvette Z06 è un drago del quarto di miglio: tempi quasi da hypercar

La Chevrolet Corvette Z06 di ultima generazione ha incuriosito per mesi, in quanto gli appassionati della supercar americana hanno sempre avuto pochi dettagli concreti sui quali discutere, ma anche perché estasiati dalla voglia di scoprire le performance della prima Corvette estrema a motore centrale.

Adesso il Corvette Forum, pieno zeppo di cacciatori di informazioni, è riuscito a mettere le mani su un elemento che avrebbe dovuto restare segreto. Al momento non sappiamo da dove proviene esattamente a livello spaziale e temporale, ma confermerebbe che la Corvette Z06 può completare il quarto di miglio in 10,6 secondi. Si tratta di una foto scattata a del materiale pubblicitario piuttosto credibile piazzato in un'area di esposizione di fianco ad una corvette dalla tonalità accesa.



Giusto per darvi un metro di paragone possiamo riportare i tempi di altri modelli famosi. La Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ ad esempio impiega 10,7 secondi per chiudere il quarto di miglio, e lo stesso vale per la Dodge Challenger SRT Demon. La Ford GT ce ne mette 10,8 come la Nissan GT-R. Meglio della Corvette Z06 fanno la Lamborghini Huracan Performante, l'elettrica Porsche Taycan Turbo S e poche altre auto se escludiamo le hypercar più assurde come la Bugatti Chiron o la Porsche 918 Spyder.



Il dato forse non è straordinario in senso assoluto, ma stiamo parlando di una vettura che eroga "soltanto" 670 cavalli di potenza e 623 Nm di coppia (queste le specifiche tecniche della Corvette Z06 con tanto di configuratore), i quali la pongono ampiamente sotto alla maggior parte delle sue rivali dirette.



Ora come ora attendiamo notizie ufficiali che possano confermare o smentire le voci di corridoio, ma avviandoci a chiudere vogliamo farvi salire a bordo della Corvette Z06 mentre va a tutta birra sia dentro che fuori dalla pista.