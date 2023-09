Corvette Z06 cade dal ponte dell'officina poco prima della consegna: il video

Immaginate che sia il giorno che avete atteso per anni: il momento di ritirare la vostra nuova auto sportiva sognata per una vita. Purtroppo però poco prima della consegna il concessionario vi fa cadere la vettura dal ponte della propria officina... È successo di nuovo negli USA con una Chevy Corvette Z06.

Non è il primo caso che si verifica negli Stati Uniti con la nuova Corvette Z06, che Chevrolet abbia sbagliato qualcosa in fase di progettazione? Non proprio... Come potete immaginare si tratta di una vettura sportiva con motore centrale (la nuova Corvette Z06 2023 in azione), significa che il bilanciamento dei pesi è del tutto diverso rispetto a una tradizionale auto a motore anteriore. Molti meccanici americani però non sembrano averlo capito e continuano a utilizzare in maniera errata i ponti, con conseguenze che potete immaginare. Nell’ultimo video spuntato su YouTube si vede chiaramente una Z06 crollare da un ponte dalla parte posteriore, dove si trova guarda caso il carico maggiore.

I danni causati dalla caduta sono evidenti: paraurti e asse posteriori hanno urtato contro il pavimento, ad avere avuto la peggio però è stata la portiera destra, “lacerata” dal braccio metallico del ponte. Fortunatamente al lato sinistro è andata meglio ma è solo una magra consolazione. Come confermato da Carscoops, la vettura non era stata ancora consegnata, nelle foto pubblicate su Facebook da Street FX Motorsports & Graphics si vede chiaramente come l’auto non abbia ancora neppure la targa. Non si tratta di un danno da rottamazione completa dell’auto, qualcuno però potrebbe aver passato una brutta giornata al lavoro... sembra che lo abbia conservato, il lavoro!