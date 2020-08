Questa Corvette Z06 C5 ha 18 anni e tocca i 366 km/h

Solitamente dopo 10-12 anni di vita una vettura viene considerata mediamente "vecchia", da rottamare, e saranno molte le auto di questa età che verranno ora rottamate grazie all'Ecobonus 2020. Non pensate però di sbarazzarvi di questa Chevrolet Corvette Z06 C5 del 2002.

Ha 18 anni di vita ma ancora tantissimo da dire, come dimostra il test di velocità massima pubblicato su YouTube da Johnny Bohmer Proving Grounds. Se conoscete questo canale, sapete già che non stiamo per parlare di una Corvette stock. Al posto del tradizionale motore V8 da 5.7 litri è stato montato un V8 da 6.2 litri con l'aggiunta di un paio di turbocompressori.

La potenza è così salita dai 405 CV originali, e 542 Nm, ai 900 CV e 1.152 Nm di ora. L'auto pesa appena 1.383 kg e manda tutta la potenza sull'asse posteriore grazie a un cambio manuale a 6 rapporti. Pesa dunque 45 kg in meno della Z06 C5 stock, nonostante la potenza aggiuntiva, un vero capolavoro di tecnica. È però arrivato il momento di metterla alla prova sui 4,3 km del Shuttle Landing Facility allo Space Florida: la Chevy in questione ha toccato la bellezza di 366,388 km/h, niente male per "un'anzianotta" di questo calibro eh? Se vi piace la velocità estrema, date un'occhiata alle prestazioni della SSC Tuatara.