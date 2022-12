La Corvette Z06 2023 è la regina delle supercar aspirate, ma può battere la Panigale V4?

Se Christian von Koenigsegg ha speso parole encomiabili per la Chevrolet Corvette Z06 un motivo ci sarà: la Corvette costa relativamente poco rispetto alle avversarie ed offre prestazioni fuori dal comune, e parliamo di sfidanti del calibro di Audi R8 V10 e Porsche 911 GT3, ovvero supercar con motore aspirato montato alle spalle del pilota.

Jason Cammisa le ha radunate tutte e tre per scoprire chi di loro ha la meglio sul traguardo del quarto di miglio, con l’aggiunta di un ospite d’eccezione, sua maestà Ducati Panigale V4 SP2 guidata dal pilota Josh Herrin, fresco del titolo di campione nel campionato MotoAmerica SuperSport.

Come da copione, la nuova Corvette ha messo in mostra prestazioni da capogiro e ha beffato le due rivali con una vittoria schiacciante, ma i 170 CV di potenza in più rispetto alla sua avversaria più diretta, la 911 GT3, l’hanno certamente aiutata nella prova. Con la vittoria nel taschino, il team di Hagerty ha poi deciso di fare un testa a testa tra l’auto vincitrice e la superbike di Borgo Panigale, ma in questo caso la supercar americana non è riuscita a replicare sulla “Nuvola Rossa”, come direbbe Guido Meda.

La Panigale V4, per di più guidata da un pilota professionista, ha vinto a mani basse, permettendosi di affrontare buona parte dei primi metri su una ruota sola, tagliando il traguardo con distacco, ma per quanto il risultato fosse scontato (guardate la Porsche 918 Spyder alle prese con la KTM RC16 MotoGP di Dani Pedrosa), lo spettacolo merita la visione.