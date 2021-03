La Corvette più veloce al mondo ha sfidato la Porsche Taycan Turbo, com'è andata?

Il video appena pubblicato su YouTube dal famoso canale Hoonigan ha appena messo in piedi una sfida sul rettilineo particolarmente interessante, poiché paragona una rapidissima vettura elettrica in condizioni di fabbrica ad una supercar tradizionale alquanto modificata.

Quest'ultima è la Chevrolet Corvette C8 di Emelia Hartford, che di recente ha dimostrato di essere la Corvette di nuova generazione più veloce in assoluto in termini di accelerazione. Il bolide, grazie alla sua configurazione a doppio turbocompressore, riesce infatti a completare il quarto di miglio in soli 9,41 secondi!

Non c'è bisogno di dire che sulla carta la Corvette ha grossi vantaggi sulla sua rivale, la Porsche Taycan Turbo. La prima infatti gode di 80 cavalli di potenza in più e al contempo ha una massa inferiore di 710 chilogrammi circa. Dalla parte della velocissima auto elettrica ci sono invece trazione integrale ed erogazione istantanea della coppia.

Il primo tentativo si è svolto su una distanza di 305 metri, ma pare che il conducente della Taycan Turbo abbia anticipato la partenza rubando alcuni metri alla sua concorrente. E' comunque molto interessante constatare il grande recupero da parte della Corvette, che ha perso per pochissimi millesimi di secondo.

La seconda sfida, sui 457 metri, ha avuto la stessa identica problematica: l'uomo a bordo della vettura elettrica ha anticipato di qualche istante la partenza invalidando il risultato finale al cronometro, che ha comunque segnato il trionfo della Corvette C8. E' probabile che la Hartford abbia eseguito un'accelerazione perfetta, ma è soprattutto la distanza ad aver messo i bastoni fra le ruote ad una macchina che fa fatica ad accelerare oltre i 200-220 km/h, anche perché la sua velocità di punta è di poco superiore ai 250 km/h.

A proposito di Taycan, è appena arrivato un corpulento aggiornamento per il primo modello elettrico di Porsche, ma non perdete tempo ad installarlo via OTA, poiché dovrete recarvi in officina. Avviandoci a chiudere vogliamo invece mostrarvi un nuovo esemplare di Porsche Taycan a trazione posteriore (ecco tutti i dettagli) mentre fa del suo meglio sull'Autobah: questa è la sua velocità massimale.