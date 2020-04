Questa Corvette è stata trasformata in un pick up: si noleggia in Svizzera

Un'azienda di noleggi auto ha trasformato una Corvette in un (vagamente) grazioso pick up. Questo ibrido si ispira alla iconica El Camino, ma è una Corvette C5. Lo potete noleggiare, non si trova nemmeno poi a così tanti chilometri di distanza da noi: è nel catalogo di un'azienda della Svizzera.

Il lavoro di personalizzazione non sembra essere stato particolarmente complesso: il tettuccio della Corvette è stato tagliato all'altezza dei sedili, con la parte posteriore rimpiazzata da un piccolo cassone da pickup. Oltre a questo l'auto è stata interamente riverniciata con un pattern di colori bicromatico in azzurro e bianco panna.

Non è esattamente quel genere di pickup in grado di trasportare attrezzi di grosse dimensioni, probabilmente è tanto se ci stanno un paio di valigie. Insomma, non è un veicolo particolarmente pratico, ma un simpatico omaggio alla Chevrolet El Camino. Un'auto carismatica da noleggiare per farsi un weekend con un amico.

Questa Corvette C5 "El Camino" si può prenotare presso l'azienda Special Cars Zurich, che la pubblicizza come un'auto da "film, produzioni cinematografiche e altre occasioni speciali".

Il sito non menziona il costo del noleggio, ma nel catalogo si possono trovare diverse altre auto americane, tra Mustang, Dodge, altri veicoli massicciamente personalizzati e più di qualche auto d'epoca.