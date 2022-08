La Corvette diventa un SUV elettrico: quasi pronta anche la Camaro elettrica

Chevrolet è sicuramente un brand capace di smuovere non poche emozioni negli appassionati più incalliti, visto che in gamma ha vetture come la Camaro e la Corvette, molte cose però stanno per cambiare: General Motors ha annunciato che vedremo presto queste leggendarie vetture in versione elettrica.

Il gruppo americano si mette dunque in linea con tutti i trend del momento, che vedono l'elettrico primeggiare in senso assoluto - anche viste le leggi che dall'Europa potrebbero spostarsi altrove dopo il 2035 (UE conferma lo stop ai motori termici nel 2035). General Motors ha così confermato che la temibile Ford Mustang Mach-E (nella Top 20 delle auto elettriche più vendute nei primi mesi del 2022) avrà una rivale eccellente: un SUV elettrico a nome Corvette dalle alte prestazioni.

Prima però di questo veicolo muscoloso vedremo una Camaro berlina 100% elettrica già nel 2025, un modello che andrà a ostacolare la Porsche Taycan. Entrambe le vetture saranno costruite su una variante della piattaforma vista a bordo della Chevrolet Blazer EV, che offre tantissima flessibilità e modularità - e si presta dunque a diversi utilizzi.

Si parla anche di trasformare il nome Corvette in un sub-brand a tutti gli effetti, autonomo e con diverse vetture in gamma. Oltre al SUV elettrico già annunciato avremo anche una berlina, magari una C9 a zero emissioni. Qualcuno pensa anche alla C8 elettrica, diversi articoli però smentiscono questa indiscrezione. Di certo il futuro di Corvette, e di Chevrolet in generale, è costellato di nuovi modelli, soprattutto elettrici. Non vediamo l'ora di saperne di più. (Cover: Motor1.com)