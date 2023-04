Corvette, pronto il SUV per sfidare Ferrari Purosangue e Urus: ecco come sarà

Il mercato dei SUV continua ad essere uno dei più redditizi per le case automobilistiche, e lo si capisce chiaramente dai molti modelli in commercio. Il cliente che acquista SUV è inoltre il più fedele in assoluto, di conseguenza quando prova uno Sport utility vehicle non torna più indietro.

Ecco perchè Chevrolet starebbe ben pensando di lanciare a breve una Corvette versione SUV per fare concorrenza ai big del mercato come Ferrari con la sua Purosangue, giudicata dagli americani un po' cara, e la Lamborghini con Urus.

Secondo quanto riferito da Car and driver, una fonte interna alla General Motors avrebbe fatto sapere che Chevrolet sembrerebbe finalmente pronta a sbarcare in questo mercato, non concentrandosi quindi solamente sulle sportive a due posti.

Il primo SUV sarà dotato di motore termico, e sarà costruito sulla stessa piattaforma della Cadillac CT4-V Blackwing e della CT5-V Blackwing. Di conseguenza è possibile ipotizzare un doppio modello: uno più compatto che possa rivaleggiare con Porsche, ma anche BMW, e uno invece più massiccio che vada a sfidare le case italiane.

Quando uscirà? Come detto in apertura è probabile che sul mercato farà la sua comparsa fra la fine del 2024 e l'inizio del 2025, e non è da escludere che possa presentarsi con un prezzo di listino inferiore ad una Corvette C8, anche se a livello di finiture potrebbe raggiungere la Z06.

In ogni caso è ancora complicato ipotizzare questi dettagli, e solamente con il passare dei mesi si saprà di più sul lato prezzo, e non solo. Per quanto riguarda il motore, ma anche in questo caso siamo nel campo delle ipotesi, si potrebbe pensare ad un quattro cilindri turbocompresso o a un V6 biturbo, mentre per il modello più grande non è da escludere un V8 da 6.2 litri di GM, già in dotazione sulla Escalade V.