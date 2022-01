Questa Corvette monta pezzi provenienti da nove auto diverse: le riconoscete tutte?

La passione e il fascino verso alcune produzioni cinematografiche e videoludiche possono essere una fonte d’ispirazione incredibile per un amante delle auto con un po’ di manualità. Guardate questa Corvette C4 ad esempio: il suo proprietario l’ha stravolta, ispirandosi al mondo di Cyberpunk 2077.

E in particolare si ispira a due modelli presenti in gioco, ossia la Quadra Javelina e la Quadra Turbo R (a proposito, non perdetevi l'analisi del design dei veicoli di Cyberpunk 2077 a cura di Frank Stephenson). Così l’utente di Reddit, Scifieartist909 ha iniziato a modificare la sua Chevrolet Corvette C4 prodotta nel 1989, montando pezzi derivati da ben 9 vetture differenti.

Sul frontale ad esempio, ci sono i gruppi ottici superiori della Hyundai Kona, mentre le altre fonti di illuminazione arrivano dai fendinebbia di un Polaris Slingshot. Il paraurti frontale è di una BMW i8, mentre parte del componente originale è stato utilizzato come splitter. Cofano e passaruota sono presi in prestito da una Chevrolet Camaro, mentre le prese d’aria laterali arrivano addirittura da una Fiat X1/9.

Il gruppo ottico posteriore è invece composto da undici luci esagonali della Nanoleaf, che illuminato una serie di appendici aerodinamiche realizzate in fibra di carbonio. I muscolosi passaruota posteriori sono di una Corvette C3 mentre la coda è una gentile donazione da parte di una Pontiac Firebird, mentre il bocchettone per il rifornimento è di una Dodge Challeger.

Per tutta la carrozzeria non mancano poi un’infinità di dettagli creati a mano dal proprietario, utilizzando alluminio, plastica, PVC, carbonio e tanto altro, come i due specchietti che fuoriescono dal cofano, creati partendo da due auto radiocomandate della Arma. L’abitacolo invece è stato smembrato e modificato con della strumentazione aggiuntiva, mentre il cruscotto originale della Corvette C4 risulta perfettamente in accordo con il nuovo look cyberpunk della vettura. Sotto alla carrozzeria tutto resta invece invariato, compreso il propulsore V8 originale.

E a proposito di auto ispirate a film e videogiochi, non perdetevi questo omaggio a Mad Max realizzato fondendo una Honda Accord e uno Chevy Silverado.