Corvette inchioda per fare inversione e rischia l'incidente con i motocilisti

La nuova Corvette C8 deve essere ancora consegnata ai primi clienti, eppure i pochi modelli di pre-produzione in circolo si sono già macchiati di alcune scorrettezze stradali (debitamente riportate dai media) allucinanti. L'ultimo video mostra una Corvette inchiodare per fare inversione, rischiando di far sbattere un gruppo di motociclisti.

Il video riportato da Motor1 non ha un contesto chiaro, e le uniche informazioni in nostro possesso sono quelle che potete vedere nel video, probabilmente registrato con una GoPro montata sul casco del motociclista in testa. Nella breve clip si vede una nuova Corvette C8 gialla procedere senza apparenti problemi.

Poi, inaspettatamente, la Corvette C8 device di frenare fino ad inchiodare, dando a malapena il tempo al gruppo di motociclisti in coda di accorgersi del fatto e decelerare di conseguenza, ma non senza prima inveire con qualche colpo di clacson.

Una volta superata l'auto si riesce anche a capire il motivo della pericolosa frenata: l'automobilista alla guida dell'auto sportiva voleva fare inversione ad U in barba ogni norma del codice della strada.

La Corvette C8 nel video è un modello di pre-produzione, e monta una targa provvisoria di qualche produttore del Michigan.

Come menzionavamo in apertura, non è affatto la prima volta che apprendiamo di comportamenti scorretti da parte di qualche proprietario di una Corvette non destinata al pubblico. Il caso più eclatante? Quando alcuni dipendenti di GM decisero di portare su strada due prototipi di Corvette per organizzare una gara clandestina.