La Corvette Grand Sport di Fast & Furious 5 andrà all'asta

Oggi è una giornata all'insegna del cinema, dopo avervi proposto il Land Rover 101 Forward Control del film "Dred - La legge sono io" passiamo ad una delle saghe a tema automobilistico di Hollywood più amate: Fast & Furious.

Il sito Volocars.com metterà all'asta una replica della Chevrolet Corvette C2 Grand Sport del 1963, utilizzata nel film Fast & Furious 5 e protagonista di una delle scene più adrenaliniche della pellicola. Pur apparendo in un minutaggio ristretto questa particolare versione di 'Vette, contraddistinta dalla carrozzeria di tipo barchetta, ha goduto di gran fama ed è stata introdotta anche nei videogiochi della saga Forza. Stando all'inserzione l'esemplare in vendita è una delle sole tre repliche di 'Vette C2 sopravvissute ai dirupi e alle esplosioni durante le riprese del film.

La replica è opera di Mongoose Motorsports che ha realizzato la vettura su di un telaio tubolare progettato ad-hoc. L'auto sfrutta le sospensioni di una Corvette C4 e monta un grosso V7 da 5,7 litri curato da GM Performance e capace di erogare 385 CV. La potenza giunge infine alle ruote posteriori tramite una trasmissione automatica.

Non avrà mai il fascino o il valore di una Gran Sport originale ma si tratta di una replica concepita per essere guidata, e non solo per figurare come auto stunt. C'è di più, Mongoose Motorsports costruisce e vende repliche simili anche per la normale clientela, forte della licenza ufficiale General Motors.

La Corvette di Fast & Furious 5 ha sedotto il coordinatore dei trasporti del film, che l'ha voluta acquistare una volta concluse le riprese. È rimasta nella sua collezione fino a poco tempo fa, quando Volo Auto Sales l'ha comprata, e si stima che nell'asta online, programmata dal 14 al 21 aprile, sarà venduta ad un prezzo di circa 100.000 dollari, suppergiù 85.000 euro al cambio attuale. Se siete fan di F&F non perdetevi questo video: sono elencati tutti gli errori della celebra saga. (immagini Volo Auto Sales)