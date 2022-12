Svelata per sbaglio la prima Corvette ibrida della storia: online il configuratore

Si avvicina la messa in commercio della Corvette E-Ray, una vettura storica per il noto marchio a stelle e strisce, visto che rappresenta la prima Corvette ibrida di tutti i tempi. A confermare l'imminente lancio sul mercato, il leak delle ultime ore inerente le possibili personalizzazioni della stessa auto.

Sul web e su vari forum di appassionati di Corvette sono apparsi alcuni screenshot che mostrano appunto come sarà il configuratore dell'inedita E-Ray, quindi i colori, l'allestimento interno, esterno e via discorrendo. Si è trattato di un clamoroso errore di Chevrolet, che per qualche ora ha infatti reso pubblica la sezione del sito dedicata appunto all'ibrida, per poi rimuoverla: ma ormai il danno era fatto.

Come spesso e volentieri accade in questi casi, sono stati numerosi coloro che si sono accorti del clamoroso scivolone, riversando in rete decine di screenshot. Partiamo dalla carrozzeria della E-Ray, che sarà più “bombata” rispetto alla Stingray, con paraurti e minigonne molto simili a quelle della regina delle aspirate Z06.

Le gomme avranno invece una larghezza di 275 millimetri davanti e di 345 dietro, presenti inoltre vari stemmi E-Ray di colore blu sia all'interno dell'auto quanto sulla carrozzeria. Grazie al personalizzatore “leakkato” è stato possibile dare uno sguardo anche ai vari cerchi in lega inseriti nella configurazione, nonché ai colori e agli accessori. In attesa che il tutto venga ufficializzato e quindi rimesso online, la Corvette E-Ray dovrebbe presentare un motore da 6.2 V8 in grado di erogare circa 500 CV, con due motori elettrici da 50 CV ciascuno, per una potenza totale quindi di 600 CV.

Chevrolet pare che voglia produrre l'ibrida anche con la guida a sinistra, di conseguenza è possibile che la stessa verrà venduta in tutto il mondo, Europa compresa, per provare a sfidare i bolidi elettrici o ibridi del Vecchio Continente, a cominciare dalla Porsche Boxster 718 avvistata di recente in Svezia.