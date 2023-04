Corvette E-Ray 2024 bandita dalle competizioni: 'La batteria è troppo pericolosa'

Nonostante la Chevrolet Corvette sia insieme alla Camaro l'auto sportiva per eccellenza d'oltre oceano, la nuova E-Ray del 2024 è stata bandita dagli autodromi. Alla nuova Corvette elettrica da 665CV svelata lo scorso gennaio è stato vietato competere in occasione di eventi ufficiali.

Ma non finisce qui, perchè alla stessa è stato vietato anche parcheggiare a meno di 9 metri dalle altre auto e dagli altri edifici, stando alle regole del Consiglio Nazionale dei Corvette Clubs. La notizia è stata data dal CorvetteForum.com e secondo quanto riporta TheDrive: “L'E-Ray ha un pacco batteria agli ioni di litio da 1,9 kWh che gli organizzatori (e probabilmente gli assicuratori) potrebbero aver ritenuto troppo rischioso avere in pista e vicino a qualsiasi altra cosa”.

L'NCCC e Chevy per il momento non hanno commentato, ma in ogni caso sembra che il regolamento sia stato modificato a novembre 2022, dopo che era stato confermato il debutto della stessa Corvette elettrica.

A riguardo il regolamento 1.8.1 punto 14 parla chiaro: “I veicoli elettrici/ibridi che utilizzano batterie al litio sono vietati negli eventi competitivi. In caso di eventi NCCC, dovrebbero essere parcheggiati a una distanza minima di 30 piedi (appunto circa 9 metri ndr) da strutture o altri veicoli”.

Sebbene non sia stata fornita ancora una motivazione ufficiale è probabile che la restrizione sia legata al fatto che i pacchi batteria agli ioni di litio possano rappresentare un pericolo quando si surriscaldano e si accendono. La maggior parte di coloro che gestiscono gli eventi motoristici non si sono ancora attrezzati per gli incendi causati dalle batterie e sappiamo che trattasi di roghi altamente devastanti.

L'esempio più lampante, e che ha fatto il giro del mondo, è quello della Tesla Model S incendiata per cui ci sono voluti 45mila litri di acqua per spegnerla, questo perchè le batterie, una volta che si incendiano, di fatto si auto-alimentano fino all'infinito, rendendo difficoltoso il lavoro dei pompieri.

Non è da escludere comunque che anche la Corvette E-Ray 2024 possa prendere parte agli eventi motoristici nel caso in cui dovesse trovarsi la quadra, nel frattempo i possessori della fuoriserie a stelle e strisce dovranno limitarsi a guardare le gare da dietro le recinzioni.