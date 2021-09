La Corvette cade dal ponte dell'officina: il disastro è servito

Una giornata storta può succedere a tutti, questo è fuor di dubbio. Ricordate ad esempio quando l’addetto di un autolavaggio ha distrutto la Ferrari del portiere di Serie A Federico Marchetti? Ebbene oggi vi mostriamo come uno sfortunato meccanico ha danneggiato una Corvette.

Stiamo parlando nello specifico di una Chevrolet Corvette C6 caduta da un ponte sollevatore, all’interno di un’officina meccanica. Nel video postato su Reddit, che trovate anche all’interno di questa pagina, dopo il testo, si vede chiaramente come la vettura si sbilanci sul ponte e cada rovinosamente all’indietro - generando un vero e proprio disastro.

Urtando a terra, infatti, la vettura perde completamente il suo equilibrio, le braccia del ponte si spostano a causa del peso dell’auto e questa sbatte rovinosamente a terra anche con la parte frontale. Come se tutto questo non bastasse, in fase di caduta la carrozzeria laterale ha impattato con le braccia del ponte, a firma del capolavoro - per così dire.

Da sottolineare poi la curiosa reazione del meccanico: in molti avrebbero iniziato a imprecare, a disperarsi, lui invece con una calma serafica ha raggiunto la porta e ha abbandonato l’officina. Che sia scappato in Messico? Non lo sapremo mai… Quasi certamente in Messico troveremo questo conducente che ha distrutto una Ferrari contro un ulivo.