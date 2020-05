Corvette C9? Designer immagina la prossima generazione a motore nuovamente anteriore

La Chevrolet Corvette C8 è arrivata sul mercato da poco, e la produzione è stata notevolmente incrementata a causa del sold out riguardo i pre-ordini iniziali. Per questa nuova generazione la casa automobilistica americana ha pensato di disporre il motore in posizione centrale modificando drasticamente le caratteristiche della storica supercar.

C'è già però chi pensa al futuro, con quindi molti anni di anticipo, immaginandosi nuovamente una Corvette a motore anteriore. Il designer Pedro Ruperto Mallosto ha pubblicato su Behance la sua idea di Corvette C9. Una simile ipotesi è alquanto improbabile, ma pensarci per molti è sicuramente molto eccitante, soprattutto per coloro che non hanno gradito l'ultimo cambiamento.

A ogni modo le immagini in fondo alla pagina mostrano una Corvette evolutiva, che non prende semplicemente di peso le linee dell'ultima generazione a motore anteriore, ma le appiana mettendo in campo molti meno spigoli e tante curve sinuose. Nonostante ciò i richiami al passato sono visibili, e stiamo parlando in modo particolare del design del tettuccio e di alcuni elementi del paraurti posteriore i quali richiamano la Corvette C6.

Il muso appuntito ricorda in parte quello della Toyota Supra e si protende per parecchi centimetri oltre le ruote anteriori, le quali sono anticipate da un spoiler anteriore dalle forme poco comuni e precedono una fiancata piuttosto concava. Per quanto concerne il posteriore saltano subito all'occhio i quattro scarichi allineati e fumanti, con ai lati ampi diffusori atti tenere la vettura incollata al terreno. Interessante anche la forma dei quattro LED posteriori sporgenti, uniti da una linea nera che attraversa la vettura per tutta la sua larghezza e curva alle estremità puntando verso il suolo.

Immaginare già adesso la nuova generazione di un'auto appena uscita non deve essere stato facile. Al momento non sappiamo quando arriverà la C9, ma di sicuro non sarà tanto presto, anche perché la compagnia è concentrata nello sviluppo di varianti della C8. A proposito di ciò si sono moltiplicati sul web i rumors riguardanti una Corvette ibrida da 1.000 cavalli, mentre per chi ne attende una versione decappottabile le cose si sono leggermente complicate.